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14友邦向WHO提案挺台 外交部感謝友邦無懼壓力

2019-05-20 14:34聯合報 記者鄭媁╱即時報導

第72屆世界衛生大會（WHA）明天揭幕，世界衛生組織（WHO）今已收到14個我國友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。對於友邦無懼壓力，堅定助我的友誼與熱忱，外交部表達誠摯感謝之意。

我國友邦馬紹爾群島、吉里巴斯、帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、海地、貝里斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯、索羅門群島、巴拉圭、宏都拉斯及聖文森共14友邦，分別向「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，已獲WHO列入本年「世界衛生大會」（WHA）議程補充項目。

目前中華民國有17個邦交國，今年有14友邦挺台，瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案，另一邦交國教廷則因是觀察員而未參與提案。

友邦在致譚德塞的信函中指出，台灣自2017年起，即未獲邀以觀察員身分參與WHA，不僅損及我國人健康權利，也造成全球衛生安全體系的嚴重漏洞。WHO的工作亟需國際社會所有利害關係者與夥伴的合作，排除台灣將嚴重損及WHO整體效率及其全體會員的利益，更將危害全人類的健康。

因此，WHO應承認台灣人民與全球人民，均應享有平等參與全球醫衛體系的權利，而台灣參與WHA，將使WHO及所有各方受益，並有助實現「永續發展目標」(SDGs)中的第3項目標，即在2030年前，確保及增進全人類的健康及福祉。

外交部重申，台灣就是台灣，中國政府既然未曾對台灣行使一日管轄權，就無權、也無法在WHO代表台灣；只有台灣經民主程序選出的政府，才能在WHO中代表台灣2300萬人民，並為其等健康負責。

外交部呼籲WHO秘書處仔細聆聽國際社會支持台灣的強大聲音，摒棄政治考量，及早接納台灣完整無礙參與其各項會議、機制及活動，才能確保「全民健康覆蓋─不遺漏任何人」目標的早日實現。

WHOWHA

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