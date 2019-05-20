蔡英文就職3周年 郭台銘：就是她「做衰」台灣

2019-05-20 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



對於總統蔡英文就職三周年的演說，主打MIT upgrade，並說兩岸外交很好，郭台銘反問媒體「兩岸關係好，你認為有嗎？」他更為賴清德叫屈，指小英用不入流招數來競選，用空洞數據遮掩，所以民主進步黨應改名叫民主退步黨。

郭董說，有人說兩岸關係很好，你認為嗎？對於小英的講話，有三個不合理地方，一是她用空洞的數字來遮掩她對這次競選可能失敗的恐懼，她更用很不入流的招數來競選；其次他為前院長賴清德叫屈，他認為小英把民主進步黨搞成民主退步黨了。

郭台銘進一步說，國民黨初選辦法都出來了，民進黨到現在初選辦法，就是蔡總統一直在拖延，她不敢面對事實，因為她的民調起不來，她如有那麼好的政績、有那麼好的兩岸關係、又有經濟的表現，為什麼她不敢接受民調的檢驗？他算一下民進黨的民調因蔡英文拖了三十幾天了，不曉得還有多少的三十幾天，這說明了小英心裡非常非常焦慮，所以她把民主進步變成民主退步黨。