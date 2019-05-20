同婚24日可登記 另一半若是外籍母國合法也可登記

2019-05-20 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



同性伴侶24日起將可到戶政機關辦理結婚登記，內政部次長陳宗彥說，跨境同婚登記目前只限於當事人的國家同婚也是合法的狀況才能登記，也就是台灣民眾若要和外籍人士辦理同婚，僅限於外籍伴侶的國家當地同婚也是合法才能登記。

立法院內政委員會今天審查保全業法、民防法部分條文修正草案，陳宗彥等人列席備詢。

立法院會上周三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，為亞洲首開先例，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，施行法自5月24日施行。

親民黨立委陳怡潔今天關心同性伴侶婚姻登記狀況，她詢問24日開始登記後，同性伴侶登記時，戶政人員會不會因為立場不同，而發生讓當事人不舒服的狀況，或是差別待遇。

陳宗彥說，內政部約一個月前召集戶政主管開會，要求回去要逐層做教育訓練，全國戶政人員每年都會持續進行性別主流、族群主流教育，第一線人員不只面對性別問題，還有族群問題，不斷施以教育訓練，對性別、族群都應該尊重。