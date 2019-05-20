親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新民調
蔡執政三年檢討
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

倒店變廢紙？他挖出22年前三商百貨禮券 實證「買得到東西」

豪雨炸北台！ 淡水聖約翰科大、真理大學宣布停課

綠僑委爽花民脂民膏拒唱國歌秀自拍 藍委批蔡包庇

2019-05-20 11:44聯合報 記者林麗玉╱即時報導

僑務委員會日前在台北圓山大飯店，舉行一年一度僑務委員會議，15日開幕典禮安排有唱國歌流程，但來自南加州的僑務委員黃文谷和楊琬柔，卻未起立跟著唱國歌，反而坐在位置上笑著用手機自拍，事後還在臉書強辯是不唱國民黨黨歌，無關愛國與否。立院國民黨團今天舉行記者會批評，這兩位由蔡英文總統所聘任的綠色僑委，心中完全沒有中華民國的國家認同，卻還坐擁僑委頭銜，爽花民脂民膏回台開會！

副書記長童惠珍表示，僑務委員都是長期在海外僑界奉獻心力推動僑務、凝聚僑心，在僑居地具有崇高地位。蔡政府所聘請的僑務委員不認同中華民國，拒絕唱國歌，甚至當全場起立時，還自顧自坐在椅子上，事後更寫起臉書文，似乎為自己的言行感到光榮，對於如此的行為，傷害了絕大多數熱愛中華民國的僑胞心，也凸顯蔡政府對於國家認同的虛假。

童指出，蔡英文口口聲聲要求中國大陸正視中華民國存在的事實，但另一方面，由蔡政府所聘任的綠色僑委，卻不認同中華民國、拒唱國歌。如果楊琬柔、黃文谷認為唱國歌是唱國民黨的黨歌，那又為什麼接受中華民國僑務委員的頭銜，拿著中華民國給予的補助，回台灣參加僑務會議呢？怎麼不乾脆點辭去僑務委員頭銜？蔡政府怎麼不把不認同國家的僑委解職呢？

立委林為洲表示，這起事件正是照妖鏡，正好說明了民進黨蔡政府中的官員，是否真心愛中華民國，外界看得一清二楚。看看在美國大聯盟職棒比賽，都會找一位具有代表性的人物領唱國國，這就是對國家的認同與激勵人心。台灣是民主國家，人民可以主張統一，也可以主張台獨，但是政府官員就不同了，僑委屬於半官方的性質，也會動用政府相關預算，林為洲強烈建議蔡英文總統，應解聘這兩位僑委，彰顯國家認同的重要性。

立委陳玉珍表示，楊琬柔、黃文谷已經不適合擔任中華民國僑務委員，如果心中不認同中華民國，那麼請自行繳回僑務委員聘書。若蔡不解聘這兩位僑委，正說明蔡英文心中，只是用中華民國的「殼」，欺騙台灣人民！

立法院國民黨團今天舉行記者會質疑，蔡英文總統所聘任的綠色僑委，心中完全沒有中華民...
立法院國民黨團今天舉行記者會質疑，蔡英文總統所聘任的綠色僑委，心中完全沒有中華民國的國家認同，卻還坐擁僑委頭銜，爽花民脂民膏回台開會！國民黨立委林為洲(左)、黨團副書記長童惠珍(中)、立委陳玉珍(右)。圖／立院國民黨團辦公室提供
分享

蔡英文僑委會

相關新聞

關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧

2019-05-20 11:28

同婚24日可登記 另一半若是外籍母國合法也可登記

2019-05-20 12:54

協調前喊話 賴清德陣營：100%手機民調顯然不合理

2019-05-20 12:47

馬吳境管延長兩年 朱立倫批：羞辱式作法非常沒道理

2019-05-20 12:45

英德頻頻搶攻屏東 潘孟安：我不涉入民進黨初選

2019-05-20 12:44

扁簽書趴趴走23日到嘉義 中監：收到申請審議中

2019-05-20 09:43

台灣大選加溫 美學者任雪麗憂缺中間路線選將

2019-05-20 08:28

出境管制延長 馬吳轟蔡「羞辱」要提申復

2019-05-20 01:05

「拿往生者當議題」郭嗆蔡：為選舉 總統失格

2019-05-20 00:53

選不選？柯文哲：該做的還是把它準備好

2019-05-20 00:49

新北、高雄主張 擴大統籌稅款規模

2019-05-20 00:31

立委提案修財劃法 地方政府今搶錢大戰

2019-05-20 00:27

新聞眼／府院契合 蘇揆有感施政

2019-05-19 23:25

選高雄市長？ 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-05-19 23:08

民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊

2019-05-19 20:31

柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今

2019-05-19 20:12

蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06

劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

2019-05-19 18:34

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27

延長卸任正副總統境管期 總統府：符合比例原則

2019-05-19 17:57

影／台灣民意基金會民調大勝韓國瑜 賴清德：勝券在握

2019-05-19 17:44

被延長管制登陸 馬、吳不排除赴總統府親問蔡英文

2019-05-19 17:35

影／韓國瑜批機密保護法修法處處攔阻 設圍牆非好方法

2019-05-19 17:21

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

管制期到2021年 馬英九：2年延長依據何在？

2019-05-19 16:40

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

蘇貞昌玩擬音器 透露初選緊張心情

2019-05-19 15:42

藍推蔡英文「失政月曆」 批東廠、1例1休

2019-05-19 14:34

被延長出國管制 馬英九擬赴總統府「請教」蔡英文

2019-05-19 14:32

馬吳境管延長 蔡英文：我退任也適用

2019-05-19 14:30

參拜紫南宮 賴清德：發揮土地公精神護台灣

2019-05-19 14:04

美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 13:12

許聖梅哭訴挺韓遭封殺？ 挺韓的「她」直言：很訝異

2019-05-19 13:11

市民勸選高雄市長 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-05-19 13:02

吳敦義無法登陸 蔡英文：非因人設事 我以後也會受限

2019-05-19 12:42

台北市議會水準很高？柯文哲臉書再強調「這是真的」

2019-05-19 12:42

立委推新影片 「威廉賴」成為反抗軍領袖

2019-05-19 12:22
看更多

熱門文章

聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起

2019-05-20 01:00

朱學恒曾挺韓國瑜今卻酸韓粉 網友：風向真的變了

2019-05-19 15:16

韓國瑜民調下滑 孫大千怪自己人唱衰

2019-05-20 08:12

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

2019-05-19 22:17

大老預言準嗎？ 他指韓國瑜「Yes, I do」是再見宣告

2019-05-19 15:39

蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06

立委揚言改同婚案 蔡明亮點名開砲：去讀佛經

2019-05-19 19:26

蔡執政3年檢討／軍公教談年改「不叫改革 而是鬥爭」

2019-05-19 17:16

有無算命選得上總統？ 韓國瑜這樣回答

2019-05-19 21:34

小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多

2019-05-20 08:00

救農業！郭台銘：什麼農產滯銷 旗下員工就吃什麼

2019-05-19 13:45

當到第3任立委就放縱？ 韓國瑜坦言一天到晚鬼混

2019-05-19 20:51

柯P民調「超車」 韓國瑜：國民黨拉肚子、柯越強壯

2019-05-20 10:55

苦苓公開向館長道歉後 盼一起努力「反對韓國瑜選總統」

2019-05-19 14:41

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

韓國瑜挨批鬥 名嘴：黨內殲滅韓國瑜聯盟已然成形

2019-05-19 13:23

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

2019-05-19 17:10

民調「超郭趕韓」 柯文哲老神在在：你還真的相信喔

2019-05-20 10:42

韓國瑜談當兵愛打抱不平 百人洗澡只有他穿內褲

2019-05-19 20:26

聯合報民調／藍黨內互比 郭23％緊追韓26％

2019-05-20 00:00

【即時短評】愛也在分藍綠 國民黨的豬隊友們

2019-05-20 07:31

國民黨高雄第7選區立委初選 李雅靜勝出

2019-05-19 17:58

蔡英文拚連任 再端三牛肉

2019-05-19 23:29

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27

美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02

聯合報民調／蔡總統聲望回升 不滿意比率仍達5成

2019-05-20 00:13

選總統對上蔡賴有勝算？ 郭台銘：我等不及了

2019-05-20 11:12

同志軍人想結婚？ 國防部：可參加集團結婚

2019-05-19 19:05

挺同婚後初選落馬 陳宜民：無愧於心

2019-05-19 13:25

爭取提名 徐永明助理李承值提出三點質疑林昶佐

2019-05-19 17:36

張善政力拱 韓國瑜再喊「yes,I do」

2019-05-20 01:00

劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

2019-05-19 18:34

柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今

2019-05-19 20:12

民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊

2019-05-19 20:31

國民黨立委初選 士林北投禮讓新黨 主委挨轟

2019-05-19 13:17

林濁水：韓國瑜民調被追過 「Yes, I do」等於再見宣告

2019-05-20 09:22

蔡英文嗆廠內工人想不開 郭台銘：總統高度應在國政

2019-05-19 17:16

觀察站／弱勢總統連任路險阻重重 史上最尷尬？

2019-05-20 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top