綠僑委爽花民脂民膏拒唱國歌秀自拍 藍委批蔡包庇

2019-05-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



僑務委員會日前在台北圓山大飯店，舉行一年一度僑務委員會議，15日開幕典禮安排有唱國歌流程，但來自南加州的僑務委員黃文谷和楊琬柔，卻未起立跟著唱國歌，反而坐在位置上笑著用手機自拍，事後還在臉書強辯是不唱國民黨黨歌，無關愛國與否。立院國民黨團今天舉行記者會批評，這兩位由蔡英文總統所聘任的綠色僑委，心中完全沒有中華民國的國家認同，卻還坐擁僑委頭銜，爽花民脂民膏回台開會！

副書記長童惠珍表示，僑務委員都是長期在海外僑界奉獻心力推動僑務、凝聚僑心，在僑居地具有崇高地位。蔡政府所聘請的僑務委員不認同中華民國，拒絕唱國歌，甚至當全場起立時，還自顧自坐在椅子上，事後更寫起臉書文，似乎為自己的言行感到光榮，對於如此的行為，傷害了絕大多數熱愛中華民國的僑胞心，也凸顯蔡政府對於國家認同的虛假。

童指出，蔡英文口口聲聲要求中國大陸正視中華民國存在的事實，但另一方面，由蔡政府所聘任的綠色僑委，卻不認同中華民國、拒唱國歌。如果楊琬柔、黃文谷認為唱國歌是唱國民黨的黨歌，那又為什麼接受中華民國僑務委員的頭銜，拿著中華民國給予的補助，回台灣參加僑務會議呢？怎麼不乾脆點辭去僑務委員頭銜？蔡政府怎麼不把不認同國家的僑委解職呢？

立委林為洲表示，這起事件正是照妖鏡，正好說明了民進黨蔡政府中的官員，是否真心愛中華民國，外界看得一清二楚。看看在美國大聯盟職棒比賽，都會找一位具有代表性的人物領唱國國，這就是對國家的認同與激勵人心。台灣是民主國家，人民可以主張統一，也可以主張台獨，但是政府官員就不同了，僑委屬於半官方的性質，也會動用政府相關預算，林為洲強烈建議蔡英文總統，應解聘這兩位僑委，彰顯國家認同的重要性。