關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧

2019-05-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡英文總統就職三週年，特赦陳水扁話題一直被討論，前總統水扁認為蔡英文遲遲不赦扁，不無選舉利益打算，如果蔡認為再關扁對她的連任有幫助，那就抓回去吧！

陳水扁在臉書［新勇哥物語］指出，針對特赦一案， 總統蔡英文曾說「不會讓阿扁孤單」，結果10年來不聞不問。日前5月17日她上台語廣播政論節目「台灣人俱樂部」時說，這不只是一個法律的問題，也是社會對這件事情的態度，希望社會對這件事有多一點理解，總統才有空間處理這一件事。這是大家要一起做的事，不是總統有權利就能做，還有社會對事情的看法及民意對這件事的支持，雖然總統有權，但法律有法律的規定，這是大家要努力的事，要創造空間和條件。

但陳水扁卻認為，特赦是憲法賦予總統的政治特權，總統有權不做卻推給法律與社會，這是總統不赦扁的藉口，還在3月1日當著來日無多92歲扁媽的面，騙她不要煩腦，總統會處理？！

陳水扁說，他當總統時特赦22人，也是有權的總統能做該做就做了。再說法理解釋，舉重以明輕，也可以修法解決。至於社會的看法與支持，多數民意不支持連任，蔡總統又什麼時候重視過？而民意反彈一例一休，蔡政府又何曾改變過？蔡不赦扁不無為了選舉利益打算，如果10年前蔡對AIT 司徒文處長說關扁對民進黨有好處，10年後蔡如認為再關扁對她的連任有幫助，那就抓回去吧！