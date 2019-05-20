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美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

勞工訴苦蔡英文心痛 渡也：現在才聽到？真是恐龍

2019-05-20 09:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天是蔡英文總統就職三周年，蔡16日與台中大里工業區廠商座談，許多廠商抱怨「一例一休」政策導致加班工時太高、負擔沉重，蔡回應，造成勞工無法加班、收入減少，是她「心中的痛」，未來希望勞動檢查應在法令與作業中調適出空間。本名陳啟佑的名詩人渡也，是彰師大退休教授，臉書評論說「現在才知錯！三年來，我聽到企業家叫苦連天，我也聽到勞工叫苦連天！她現在才聽到！真是恐龍！」

渡也受訪批蔡英文說：「總統批評政敵時，是暴龍。施政時，是恐龍。聽人民的聲音時，是耳聾！」他從三年前至今，就陸續聽過南部(台南、嘉義)多位企業家表示，如果今天必須「出貨」，因為對方催得急，但是，正好遇到假日，就只好停擺，不能輕舉妄動，違法讓職員、工人上班。

諸如此類的事，屢見不鮮。反過來，很多工人想加班，多多益善，老闆即使想成人之美，也不行，萬一被檢舉，罰則可不輕，吃力不討好！如此，勞資雙方雙輸，而政府也被罵到臭頭！顯然是三輸的局面。

不知為何這樣三輸的狀況，大家都有目共賭，也常有勞方資方建言、訴苦，偏偏政府聽若無聞，既無能又冷血！對於「年金改革」，總統也是耳聾！

「我絕不相信她不知道年金改革是違反信賴保護原則及違反不溯及既往原則。她故意違法，還咬退休軍公教人員，她和她的黨羽說他們貪錢、領了年輕人的錢、米蟲！不僅如此，她還吃退休軍公教豆腐，說大部分退休軍公教人員支持、體諒政府！真會說謊，也很會放屁！去年九合一選舉，人民就狠狠回給她一個巴掌！敗選後，她又繼續公開說人民不了解她及她的政策。人民給她一個巴掌，已充分證明人民非常了解她！」

總統蔡英文說，勞工不能加班是她心中的痛，名詩人渡也臉書批說，她現在才聽到，真是恐...
總統蔡英文說，勞工不能加班是她心中的痛，名詩人渡也臉書批說，她現在才聽到，真是恐龍！資料照片
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