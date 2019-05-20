勞工訴苦蔡英文心痛 渡也：現在才聽到？真是恐龍

2019-05-20 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天是蔡英文總統就職三周年，蔡16日與台中大里工業區廠商座談，許多廠商抱怨「一例一休」政策導致加班工時太高、負擔沉重，蔡回應，造成勞工無法加班、收入減少，是她「心中的痛」，未來希望勞動檢查應在法令與作業中調適出空間。本名陳啟佑的名詩人渡也，是彰師大退休教授，臉書評論說「現在才知錯！三年來，我聽到企業家叫苦連天，我也聽到勞工叫苦連天！她現在才聽到！真是恐龍！」

渡也受訪批蔡英文說：「總統批評政敵時，是暴龍。施政時，是恐龍。聽人民的聲音時，是耳聾！」他從三年前至今，就陸續聽過南部(台南、嘉義)多位企業家表示，如果今天必須「出貨」，因為對方催得急，但是，正好遇到假日，就只好停擺，不能輕舉妄動，違法讓職員、工人上班。

諸如此類的事，屢見不鮮。反過來，很多工人想加班，多多益善，老闆即使想成人之美，也不行，萬一被檢舉，罰則可不輕，吃力不討好！如此，勞資雙方雙輸，而政府也被罵到臭頭！顯然是三輸的局面。

不知為何這樣三輸的狀況，大家都有目共賭，也常有勞方資方建言、訴苦，偏偏政府聽若無聞，既無能又冷血！對於「年金改革」，總統也是耳聾！