蔡執政3年檢討／馬批蔡讓台灣陷入「不自由的民主」

2019-05-19 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前總統馬英九表示，蔡英文總統上任三年，已讓台灣陷入「不自由的民主」困境，蔡總統根本無心深化台灣民主，民主及法治都不及格。國民黨主席吳敦義表示，民進黨取得政權後的傲慢心態與鬥爭手段，不僅讓台灣的民主政治倒退，甚至瀕臨破壞殆盡的邊緣。新北市前市長朱立倫說，其實這三年，國民黨有什麼條件去對抗民進黨？民進黨真正對抗的，是台灣社會，但真正能給民進黨教訓的，將是台灣人民。

馬英九指出，蔡英文總統上任三年，台灣徒有民主形式，欠缺民主法治內涵。不當黨產處理委員會不經過法院許可就調查搜索在野黨房舍，甚至取代法院角色，以「有罪推定」、「溯及既往」、「個案立法」等違法原則作出裁決，凍結沒收政黨財產；促進轉型正義委員會居然自我定位為明朝東廠，打擊反對黨市長候選人。

另外，中選會刁難公投申請人，違反行政中立，踐踏公投法；教育部違反大學法拒聘臺大合法遴選的新校長達一年之久；民進黨推薦的監委因政治因素彈劾檢察官，干預司法權核心。

馬英九指出，朝野對抗、透過選舉決定輸贏，是民主國家常態，但蔡政府打擊內外異己手段，早已超出政黨良性競爭，正一步步摧毀民主政治賴以成立的法治國原則，朝野對抗明顯加劇。民進黨自詡民主進步，其作為卻既不民主，也不進步。

吳敦義表示，民進黨全面執政以來，民主政治的意涵被重新詮釋，國會的多數暴力凌駕凝聚共識的廣泛討論；行政力量的恣意妄為全然漠視合憲合法的正當程序。

吳敦義表示，導致朝野對抗加劇的關鍵因素在於蔡英文政府這三年來的施政作為背離民意、喪失民心。例如違反「不溯及既往」、「信賴保護」法治原則的軍公教警消「年金改革」；導致勞方資方消費者皆不滿意、且勞權倒退30年的「一例一休」。更嚴重的是，蔡英文政府挑釁兩岸關係、煽動恐中意識，藉由汙名化「九二共識」、限制兩岸交流的管制性修法等方式，傷害兩岸互信與互動，造成兩岸關係緊繃，導致來台大陸觀光客急速下滑，影響台灣百姓生計與相關產業的發展。