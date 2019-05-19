親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡執政三年檢討
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合

連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

蔡執政3年檢討／馬批蔡讓台灣陷入「不自由的民主」

2019-05-19 23:03聯合報 記者王寓中╱即時報導

前總統馬英九表示，蔡英文總統上任三年，已讓台灣陷入「不自由的民主」困境，蔡總統根本無心深化台灣民主，民主及法治都不及格。國民黨主席吳敦義表示，民進黨取得政權後的傲慢心態與鬥爭手段，不僅讓台灣的民主政治倒退，甚至瀕臨破壞殆盡的邊緣。新北市前市長朱立倫說，其實這三年，國民黨有什麼條件去對抗民進黨？民進黨真正對抗的，是台灣社會，但真正能給民進黨教訓的，將是台灣人民。

馬英九指出，蔡英文總統上任三年，台灣徒有民主形式，欠缺民主法治內涵。不當黨產處理委員會不經過法院許可就調查搜索在野黨房舍，甚至取代法院角色，以「有罪推定」、「溯及既往」、「個案立法」等違法原則作出裁決，凍結沒收政黨財產；促進轉型正義委員會居然自我定位為明朝東廠，打擊反對黨市長候選人。

另外，中選會刁難公投申請人，違反行政中立，踐踏公投法；教育部違反大學法拒聘臺大合法遴選的新校長達一年之久；民進黨推薦的監委因政治因素彈劾檢察官，干預司法權核心。

馬英九指出，朝野對抗、透過選舉決定輸贏，是民主國家常態，但蔡政府打擊內外異己手段，早已超出政黨良性競爭，正一步步摧毀民主政治賴以成立的法治國原則，朝野對抗明顯加劇。民進黨自詡民主進步，其作為卻既不民主，也不進步。

吳敦義表示，民進黨全面執政以來，民主政治的意涵被重新詮釋，國會的多數暴力凌駕凝聚共識的廣泛討論；行政力量的恣意妄為全然漠視合憲合法的正當程序。

吳敦義表示，導致朝野對抗加劇的關鍵因素在於蔡英文政府這三年來的施政作為背離民意、喪失民心。例如違反「不溯及既往」、「信賴保護」法治原則的軍公教警消「年金改革」；導致勞方資方消費者皆不滿意、且勞權倒退30年的「一例一休」。更嚴重的是，蔡英文政府挑釁兩岸關係、煽動恐中意識，藉由汙名化「九二共識」、限制兩岸交流的管制性修法等方式，傷害兩岸互信與互動，造成兩岸關係緊繃，導致來台大陸觀光客急速下滑，影響台灣百姓生計與相關產業的發展。

朱立倫表示，馬政府執政的時候，國民黨在國會尊重少數黨，希望「溝通再溝通」，結果民進黨卻是「杯葛再杯葛」；但是等到民進黨完全執政，我們才知道什麼是「動物農莊」台灣版。當年主張「百分百言論自由」，現在卻要審查媒體言論；當年捍衛司法獨立，現在為了刻一個五十塊錢的木頭便章要不要發還，竟然大費周章彈劾檢察官；當年標榜「清廉勤政愛鄉土」，現在竟然連廠商依程序得標後，「有力人士」還能威脅廢標。民進黨眼中的民主，就是「民進黨做主」。

前總統馬英九（右）與前副總統吳敦義（左）重砲批評蔡政府執政民主倒退。記者胡經周／...
前總統馬英九（右）與前副總統吳敦義（左）重砲批評蔡政府執政民主倒退。記者胡經周／攝影
分享

民進黨蔡英文吳敦義

相關新聞

蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06

民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊

2019-05-19 20:31

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27

蔡執政3年檢討／蔡幕僚：打地基沒人看 下半年盯進度

2019-05-19 22:59

柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今

2019-05-19 20:12

劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

2019-05-19 18:34

延長卸任正副總統境管期 總統府：符合比例原則

2019-05-19 17:57

影／台灣民意基金會民調大勝韓國瑜 賴清德：勝券在握

2019-05-19 17:44

被延長管制登陸 馬、吳不排除赴總統府親問蔡英文

2019-05-19 17:35

影／韓國瑜批機密保護法修法處處攔阻 設圍牆非好方法

2019-05-19 17:21

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

管制期到2021年 馬英九：2年延長依據何在？

2019-05-19 16:40

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

蘇貞昌玩擬音器 透露初選緊張心情

2019-05-19 15:42

藍推蔡英文「失政月曆」 批東廠、1例1休

2019-05-19 14:34

被延長出國管制 馬英九擬赴總統府「請教」蔡英文

2019-05-19 14:32

馬吳境管延長 蔡英文：我退任也適用

2019-05-19 14:30

參拜紫南宮 賴清德：發揮土地公精神護台灣

2019-05-19 14:04

美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 13:12

許聖梅哭訴挺韓遭封殺？ 挺韓的「她」直言：很訝異

2019-05-19 13:11

市民勸選高雄市長 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-05-19 13:02

吳敦義無法登陸 蔡英文：非因人設事 我以後也會受限

2019-05-19 12:42

台北市議會水準很高？柯文哲臉書再強調「這是真的」

2019-05-19 12:42

立委推新影片 「威廉賴」成為反抗軍領袖

2019-05-19 12:22

台灣民意基金會民調：韓國瑜大輸賴清德14.5%

2019-05-19 12:21

韓國瑜答詢跳針 議員酸：什麼都不知，憑什麼當大哥？

2019-05-19 12:20

蔡英文三年施政分數55分 學者：鐵定是不及格總統

2019-05-19 12:06

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58

國民黨推蔡政府「失政月曆」 倒數失去政權的日子

2019-05-19 11:23

初選時程落後國民黨 蘇貞昌：民進黨一直照著制度走

2019-05-19 10:58

總統管制期限延長2年 馬英九下午開記者會 一次說清楚

2019-05-19 10:12

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 09:56

蘇貞昌：台灣經濟成長率重回亞洲四小龍第一

2019-05-19 08:23

國民黨2020執政後要辦的事 他開出「十大夢想清單」

2019-05-19 08:16

為大選暖身？ 柯文哲訪高雄會粉絲

2019-05-19 00:37

管制延長 吳敦義批蔡政府戕害民主

2019-05-19 00:15

台美推動北協更名 用詞擬納入「台灣」

2019-05-19 00:06
看更多

熱門文章

韓國瑜要拚大選了！看他避開這2人 就知誰是假想敵

2019-05-19 09:00

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58

國民黨推蔡政府「失政月曆」 倒數失去政權的日子

2019-05-19 11:23

台灣民意基金會民調：韓國瑜大輸賴清德14.5%

2019-05-19 12:21

韓國瑜打出這兩張不安全牌 孫大千讚他真正的「破框」

2019-05-19 08:19

朱學恒曾挺韓國瑜今卻酸韓粉 網友：風向真的變了

2019-05-19 15:16

許毓仁在哭什麼？一則LINE竟吸引全台網友圍觀

2019-05-19 08:00

國民黨新北1選區初選 洪孟楷勝出 吳育昇落敗

2019-05-19 10:14

大老預言準嗎？ 他指韓國瑜「Yes, I do」是再見宣告

2019-05-19 15:39

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

蔡賴戰火升溫 賴清德：我箭射出去了，靶卻被移走

2019-05-18 23:47

救農業！郭台銘：什麼農產滯銷 旗下員工就吃什麼

2019-05-19 13:45

蔡執政3年檢討／軍公教談年改「不叫改革 而是鬥爭」

2019-05-19 17:16

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

苦苓公開向館長道歉後 盼一起努力「反對韓國瑜選總統」

2019-05-19 14:41

蘇貞昌：台灣經濟成長率重回亞洲四小龍第一

2019-05-19 08:23

蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06

拋震撼彈後…構思總統布局？韓閉關一天

2019-05-19 00:11

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

2019-05-19 17:10

立委揚言改同婚案 蔡明亮點名開砲：去讀佛經

2019-05-19 19:26

挺韓社團改挺郭？郭台銘：挺韓、挺郭，都是國民黨勝利

2019-05-19 10:33

國民黨高雄市第2、7選區民調出爐 黃韻涵、李雅靜勝出

2019-05-19 11:51

韓國瑜挨批鬥 名嘴：黨內殲滅韓國瑜聯盟已然成形

2019-05-19 13:23

當到第3任立委就放縱？ 韓國瑜坦言一天到晚鬼混

2019-05-19 20:51

非拱郭卡韓 學者：多咖要選到底 吳敦義不能叫他們別選

2019-05-19 08:30

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 09:56

傅崐萁恢復黨籍卡關 引爆中央地方大戰

2019-05-19 00:29

國民黨2020執政後要辦的事 他開出「十大夢想清單」

2019-05-19 08:16

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27

同婚合法化中國官媒搶沾光 吳釗燮：爛爆了

2019-05-19 11:57

挺同婚後初選落馬 陳宜民：無愧於心

2019-05-19 13:25

有無算命選得上總統？ 韓國瑜這樣回答

2019-05-19 21:34

美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02

爭取提名 徐永明助理李承值提出三點質疑林昶佐

2019-05-19 17:36

立委內戰／藍先廝殺再PK潘懷宗 基層：藍版柯文哲？

2019-05-19 12:33

連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

2019-05-19 22:17

韓「愛呷假細意」？ 王金平妙回：呵呵呵

2019-05-19 00:06

國民黨高雄第7選區立委初選 李雅靜勝出

2019-05-19 17:58

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

2019-05-19 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top