蔡執政3年檢討／蔡幕僚：打地基沒人看 下半年盯進度

2019-05-19 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統就任三周年。面臨黨內初選競爭，蔡英文尋求連任，必須先通過黨內初選這一關。若能初選勝出，下半年如何衝刺拚連任？總統幕僚表示，過去三年打下基礎，今年已陸續驗收政績，減稅就是一例，下半年就是盯進度，尤其是內需經濟部分。

蔡陣營認為近期民調上揚，漸掃先前陰霾。幕僚指出，新總統上任，往往先重新盤點，民進黨政府二○一六年上台後，等於所有事情重新打基礎，「打地基的工作，沒人看到」。以稅改為例，從林全擔任行政院長開始擬定，到賴清德接任後，把法案送出，等於到了今年蘇貞昌出任閣揆才適用，「成果如今才展現出來」，今年下半年最重要的工作，就是把過去三年的政策推動後的成果，一一來驗收。

美中貿易戰也是一例。幕僚表示，競選之初已有先盤整法令，上任後開始分類重新檢查一遍，該修法就修法，可以用行政命令處理就來調整，與法令無關的，涉及機關的也要一併檢視，「美中貿易戰大概很難回頭，這一波台灣挺住，也是過去三年每一步都有注意，所以受到衝擊有限」。

幕僚說，中美貿易戰使得台商回流，但若之前沒有相關配套，台商也不一定選擇回台灣投資，因為有準備，政府把環境弄得更好，台商當然會把自己的故鄉當首選。

儘管黨內初選還在進行，幕僚說，總統還忙於國政，但下半年要做的事就是盯進度。

盯什麼進度？幕僚表示，社會住宅、長照、公托都陸續有一些成果出來，另外就是內需經濟這一塊，包括綠能、國防、投資招商，甚至是都市更新等，過去兩三年，整個政府忙著把政策推動下去，邊做邊修正，成果會慢慢浮現出來，例如離岸風電，首座電廠開始動工，預計年底完工，「今年的面向和前幾年不同，今年是成果要出來，要掌握進度」。

他不諱言，去年九合一選舉，地方與中央的關聯性沒有串接好，有些中央的事也還沒收成，「記取去年選舉的教訓，政策推動後的政績，透過選舉會更容易讓民眾感受到」。

至於蔡總統強調的「民主防護網」，幕僚指出，先前蔡總統主持國安高層會議時已對外說明，相關法制化工作，必須加快速度，除了先前的「刑法」、「國家機密保護法」的修正，還有包括「陸海空軍刑法」、「營業秘密法」、「國家情報工作法」、「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」等修正案，也要加速審查。