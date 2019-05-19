柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今

2019-05-19 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚與夫人陳珮琪到大寮與後援會粉絲共進晚餐。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲南下高雄2天以來馬不停蹄，今晚在大寮區與「柯P後援會」共進晚餐。柯致詞時說，除了感謝，說其他都是多餘，他與台灣政界格格不入，但因有粉絲在支持著，讓他堅持至今。

柯文哲昨天先後造訪高雄美濃、旗山嚐粄條、訪天后宮及賞客家文化，今早在酒店與慈濟師兄進行早餐會，晚間6點又與夫人陳珮琪到大寮區與後援會粉絲共進晚餐。

這場餐會吸引了800多名柯粉到來，今晚席開80多桌，前來餐敘的柯粉有的攜家帶眷，有的長者坐著輪椅由子女推來，甚至有獨自一人遠從馬來西亞回國只為一睹「阿北」風采。

柯文哲一到場，粉絲熱情高呼「娶妻當取陳珮琪，投票只投柯文哲」，柯也不改親民本色，在淺嘗幾口餐點，就上台逐一與民眾握手合照。

柯致詞時說，來到高雄除了感謝，講其他的都是多餘，好比他在大甲媽祖遶境時講過的話，「如果要走得快，一個人就可以，但若要走得久遠，要大家一起前進」。

柯說，他與台灣的政界是格格不入，因他不喜歡過去的那套運作方式，但每次感受到累與挫折，都想到有眾人的支持。他也笑著說，當他坐電梯到會場，「電梯門一打開讓他嚇到」，因為沒想到有這麼多人來。

他也說，因為有眾人支持，讓他能在政壇支持這麼久，「因為有你們才能堅持信念往前進」。