蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格
針對年輕人議題，蔡英文和郭台銘今天隔空交鋒，蔡英文不但指她比郭董會照顧年輕人，並指郭董的年輕員工為何想不開，郭台銘今天走訪雲林時反嗆，蔡英文要有總統高度，以此來攻擊對手，實在失格。
郭台銘今午在雲林宮廟拜拜時，被問到總統蔡英文指郭董可能企業經營得不錯，但照顧年輕人她比較有專長。對此，郭董直接簡單回嗆「網友會相信這樣嗎？」，並說他自己曾騎機車送貨，是苦學出身，比較了解年輕人的苦，不像有人從高中到大學就開著一輛車可買一棟房的名車上學。言下之意暗諷蔡英文是「好命囝仔」，不能苦民所苦。
此外，蔡英文還要郭董想想看，為何其企業有這麼多年輕人在工廠裡面想不開，郭台銘稍早一聽感到不悅，但沒正面回應，只說今天誠心來拜拜，求神明保佑雲林風調雨順，五穀豐收。
但下午再度被問到此問題時，郭董則直言回擊，這種事不應拿來渲染，總統是解決問題不是製造問題，以總統的高度，為了選舉拉票拿這個來攻擊別人，他認為是失格行為；這件事是他45年創業以來，心中最沉重的痛，就因經歷此事，他更了解年輕人需求感受和期望，所以若當上總統，他一定可滿足年輕人需求，尊重年輕人生命，讓他們生活工作無虞。
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