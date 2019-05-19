蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



郭台銘對蔡英文的批評也予回嗆。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

針對年輕人議題，蔡英文和郭台銘今天隔空交鋒，蔡英文不但指她比郭董會照顧年輕人，並指郭董的年輕員工為何想不開，郭台銘今天走訪雲林時反嗆，蔡英文要有總統高度，以此來攻擊對手，實在失格。

郭台銘今午在雲林宮廟拜拜時，被問到總統蔡英文指郭董可能企業經營得不錯，但照顧年輕人她比較有專長。對此，郭董直接簡單回嗆「網友會相信這樣嗎？」，並說他自己曾騎機車送貨，是苦學出身，比較了解年輕人的苦，不像有人從高中到大學就開著一輛車可買一棟房的名車上學。言下之意暗諷蔡英文是「好命囝仔」，不能苦民所苦。

此外，蔡英文還要郭董想想看，為何其企業有這麼多年輕人在工廠裡面想不開，郭台銘稍早一聽感到不悅，但沒正面回應，只說今天誠心來拜拜，求神明保佑雲林風調雨順，五穀豐收。