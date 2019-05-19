索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



台灣南太平洋友邦索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。 法新社 分享 facebook

台灣南太平洋友邦索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前表示，考慮中斷與台灣的關係，改與中國大陸建交。有駐索國記者在推特貼出索國媒體的報紙頭版，上頭指出「有2位國會議員要求蘇嘉瓦瑞要在6個月內和中國建交」。對此，外交部表示，本屆索國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣亦屬多黨聯盟，因此即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交，仍難形成共識或政策。

外交部今說明，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍佔多數，蘇嘉瓦瑞伉儷日前率領內閣成員出席我海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

外交部表示，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。我駐館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

【中央社／台北19日電】

外媒報導友邦索羅門群島2名國會議員要求與中國建交，外交部今天表示，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數。

三立新聞網報導，澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者Evan Wasuka，17日在推特轉發索羅門媒體報紙頭版，指出有2位最大省份國會議員要求索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在6個月內和中國建交。

外交部發言人李憲章今天表示，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數，索國總理蘇嘉瓦瑞伉儷日前率領內閣成員，出席台灣海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

李憲章表示，本屆索國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣也屬多黨聯盟，因此即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交，仍難形成共識或政策。

李憲章指出，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

索羅門4月舉行國會大選後，也曾一度傳出邦交不穩，日前「澳洲人報」（The Australian）報導，蘇嘉瓦瑞正在考慮和台灣斷交，改與中國建交。外交部長吳釗燮5月初曾指出，邦交應該不會有問題，「目前很有信心」。