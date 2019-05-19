親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡執政三年檢討
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

被延長管制登陸 馬、吳不排除赴總統府親問蔡英文

2019-05-19 17:35聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九（左）與前副總統吳敦義（右）今天舉行...
針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九（左）與前副總統吳敦義（右）今天舉行記者會表達不滿。記者胡經周／攝影
分享

總統府前天發函通知明天登陸管制期屆滿的前正副總統馬英九吳敦義，將兩人出境管制期限再延兩年。馬、吳不滿蔡政府打壓，下午聯袂召開記者會抗議政府違反憲法保障人民遷徙自由外，也將向總統府申復，馬英九表示願親自前往總統府，向蔡總統請教延長管制的理由。

立法院院會月初三讀修正通過國家機密保護法部分條文，明定辦理國家機密業務或核定人員，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制期間也從三年延長為最長六年。總統府已正式函告馬吳延長管制；國防部也已發函通知受影響的退役將領。

馬英九與吳敦義卸任後，下午首度聯袂舉行記者會。據了解，這次延長管制期限只針對馬、吳兩人，包括總統府前秘書長曾永權等人，到今天就解除管制，沒有延長。黨內人士質疑，為何只針對馬、吳，那前總統李登輝、前副總統呂秀蓮等人為何都不用限制？總統府必須說明清楚。

馬英九辦公室上午指出，馬英九卸任總統後，從未違反國家機密保護法相關規定，更不用說有洩密之事。總統府卻搶在三年管制期滿前兩天，未先預告、恣意延長管制期限，限制憲法第10條所保障的人民遷徙自由，也沒有清楚說明延長之必要，明顯因人設事。

馬英九辦公室表示，「國家機密保護法」第26條規定，主管機關對於管制期限得「視情形」延長，請問總統府是「視什麼情形延長」？是有什麼洩密可能？真要洩密，在國內就可以洩密了，還要跑到國外才會洩密嗎？延長管制兩年的依據是什麼？為什麼不是一年或三年？為什麼直到前兩天才通知？總統府必須交代清楚。

馬英九辦公室說，馬英九雖然完全無法接受延長管制，但接下來這兩年內，若要出境還是會提出申請，且為了維護自身權益，馬英九會向總統府提出申復，也願意親自到總統府，當面向蔡總統說明。

馬英九辦公室表示，總統府刻意選在17日同婚專法通過當天，發文延長管制，試圖轉移焦點，手法令人不齒。台灣民主不能倒退，不應為了個人選舉利益，違憲濫權、踐踏民主法治、侵害人權。

總統府馬英九吳敦義

相關新聞

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

影／台灣民意基金會民調大勝韓國瑜 賴清德：勝券在握

2019-05-19 17:44

劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

2019-05-19 18:34

延長卸任正副總統境管期 總統府：符合比例原則

2019-05-19 17:57

影／韓國瑜批機密保護法修法處處攔阻 設圍牆非好方法

2019-05-19 17:21

管制期到2021年 馬英九：2年延長依據何在？

2019-05-19 16:40

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

蘇貞昌玩擬音器 透露初選緊張心情

2019-05-19 15:42

藍推蔡英文「失政月曆」 批東廠、1例1休

2019-05-19 14:34

被延長出國管制 馬英九擬赴總統府「請教」蔡英文

2019-05-19 14:32

馬吳境管延長 蔡英文：我退任也適用

2019-05-19 14:30

參拜紫南宮 賴清德：發揮土地公精神護台灣

2019-05-19 14:04

美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 13:12

許聖梅哭訴挺韓遭封殺？ 挺韓的「她」直言：很訝異

2019-05-19 13:11

市民勸選高雄市長 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-05-19 13:02

吳敦義無法登陸 蔡英文：非因人設事 我以後也會受限

2019-05-19 12:42

台北市議會水準很高？柯文哲臉書再強調「這是真的」

2019-05-19 12:42

立委推新影片 「威廉賴」成為反抗軍領袖

2019-05-19 12:22

台灣民意基金會民調：韓國瑜大輸賴清德14.5%

2019-05-19 12:21

韓國瑜答詢跳針 議員酸：什麼都不知，憑什麼當大哥？

2019-05-19 12:20

蔡英文三年施政分數55分 學者：鐵定是不及格總統

2019-05-19 12:06

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58

國民黨推蔡政府「失政月曆」 倒數失去政權的日子

2019-05-19 11:23

初選時程落後國民黨 蘇貞昌：民進黨一直照著制度走

2019-05-19 10:58

總統管制期限延長2年 馬英九下午開記者會 一次說清楚

2019-05-19 10:12

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 09:56

蘇貞昌：台灣經濟成長率重回亞洲四小龍第一

2019-05-19 08:23

國民黨2020執政後要辦的事 他開出「十大夢想清單」

2019-05-19 08:16

為大選暖身？ 柯文哲訪高雄會粉絲

2019-05-19 00:37

管制延長 吳敦義批蔡政府戕害民主

2019-05-19 00:15

台美推動北協更名 用詞擬納入「台灣」

2019-05-19 00:06

噓！不要告訴周美青 馬英九到黃昏市場食物來者不拒

2019-05-18 20:56

柯P參拜旗山媽祖 獲贈「上醫醫國」掛軸

2019-05-18 19:31

蔡總統臉書宣布：台灣離岸風電場「今天開工年底完工」

2019-05-18 18:41

蔡英文遭挺賴砲轟 陳亭妃：台南已成「一言堂」？

2019-05-18 16:12

蔡政府延長登陸管制 吳敦義：蔡英文因人設事不公道

2019-05-18 15:07
看更多

熱門文章

韓國瑜要拚大選了！看他避開這2人 就知誰是假想敵

2019-05-19 09:00

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58

台灣民意基金會民調：韓國瑜大輸賴清德14.5%

2019-05-19 12:21

韓國瑜打出這兩張不安全牌 孫大千讚他真正的「破框」

2019-05-19 08:19

這次來真的！她們7年前辦首場佛教同志婚禮 下周登記結婚

2019-05-18 19:41

國民黨推蔡政府「失政月曆」 倒數失去政權的日子

2019-05-19 11:23

許毓仁在哭什麼？一則LINE竟吸引全台網友圍觀

2019-05-19 08:00

國民黨新北1選區初選 洪孟楷勝出 吳育昇落敗

2019-05-19 10:14

朱學恒曾挺韓國瑜今卻酸韓粉 網友：風向真的變了

2019-05-19 15:16

蔡賴戰火升溫 賴清德：我箭射出去了，靶卻被移走

2019-05-18 23:47

倒戈挺同婚遭砲轟 陳宜民：我可以不做第二任

2019-05-18 20:24

拋震撼彈後…構思總統布局？韓閉關一天

2019-05-19 00:11

蘇貞昌：台灣經濟成長率重回亞洲四小龍第一

2019-05-19 08:23

【重磅快評】更和諧或更分裂？同婚後的台灣該怎麼走

2019-05-18 19:30

大老預言準嗎？ 他指韓國瑜「Yes, I do」是再見宣告

2019-05-19 15:39

苦苓公開向館長道歉後 盼一起努力「反對韓國瑜選總統」

2019-05-19 14:41

救農業！郭台銘：什麼農產滯銷 旗下員工就吃什麼

2019-05-19 13:45

蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26

蔡總統臉書宣布：台灣離岸風電場「今天開工年底完工」

2019-05-18 18:41

出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40

挺韓社團改挺郭？郭台銘：挺韓、挺郭，都是國民黨勝利

2019-05-19 10:33

非拱郭卡韓 學者：多咖要選到底 吳敦義不能叫他們別選

2019-05-19 08:30

國民黨高雄市第2、7選區民調出爐 黃韻涵、李雅靜勝出

2019-05-19 11:51

傅崐萁恢復黨籍卡關 引爆中央地方大戰

2019-05-19 00:29

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47

選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 09:56

國民黨2020執政後要辦的事 他開出「十大夢想清單」

2019-05-19 08:16

噓！不要告訴周美青 馬英九到黃昏市場食物來者不拒

2019-05-18 20:56

一次蒐集韓國瑜、謝龍介 曾文培語音拜票擁韓流拚立委

2019-05-18 19:42

韓國瑜挨批鬥 名嘴：黨內殲滅韓國瑜聯盟已然成形

2019-05-19 13:23

同婚專法通過 加國外交部推文恭喜台灣人民

2019-05-18 23:15

同婚合法化中國官媒搶沾光 吳釗燮：爛爆了

2019-05-19 11:57

韓「愛呷假細意」？ 王金平妙回：呵呵呵

2019-05-19 00:06

挺同婚後初選落馬 陳宜民：無愧於心

2019-05-19 13:25

蔡英文回屏東故鄉取暖！「2020要守住台灣，只有我」

2019-05-18 20:06

立委內戰／藍先廝殺再PK潘懷宗 基層：藍版柯文哲？

2019-05-19 12:33

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

2019-05-19 17:00

帶頭加薪 郭台銘：要率電子業抗低薪

2019-05-18 23:30

世衛行動團抵日內瓦 WHO門口設打卡點原來暗藏心機

2019-05-18 20:32

韓國瑜「Yes, I do」 陳其邁：市長、總統，哪一個do？

2019-05-19 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top