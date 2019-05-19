被延長管制登陸 馬、吳不排除赴總統府親問蔡英文

2019-05-19 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九（左）與前副總統吳敦義（右）今天舉行記者會表達不滿。記者胡經周／攝影 分享 facebook

總統府前天發函通知明天登陸管制期屆滿的前正副總統馬英九與吳敦義，將兩人出境管制期限再延兩年。馬、吳不滿蔡政府打壓，下午聯袂召開記者會抗議政府違反憲法保障人民遷徙自由外，也將向總統府申復，馬英九表示願親自前往總統府，向蔡總統請教延長管制的理由。

立法院院會月初三讀修正通過國家機密保護法部分條文，明定辦理國家機密業務或核定人員，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制期間也從三年延長為最長六年。總統府已正式函告馬吳延長管制；國防部也已發函通知受影響的退役將領。

馬英九與吳敦義卸任後，下午首度聯袂舉行記者會。據了解，這次延長管制期限只針對馬、吳兩人，包括總統府前秘書長曾永權等人，到今天就解除管制，沒有延長。黨內人士質疑，為何只針對馬、吳，那前總統李登輝、前副總統呂秀蓮等人為何都不用限制？總統府必須說明清楚。

馬英九辦公室上午指出，馬英九卸任總統後，從未違反國家機密保護法相關規定，更不用說有洩密之事。總統府卻搶在三年管制期滿前兩天，未先預告、恣意延長管制期限，限制憲法第10條所保障的人民遷徙自由，也沒有清楚說明延長之必要，明顯因人設事。

馬英九辦公室表示，「國家機密保護法」第26條規定，主管機關對於管制期限得「視情形」延長，請問總統府是「視什麼情形延長」？是有什麼洩密可能？真要洩密，在國內就可以洩密了，還要跑到國外才會洩密嗎？延長管制兩年的依據是什麼？為什麼不是一年或三年？為什麼直到前兩天才通知？總統府必須交代清楚。

馬英九辦公室說，馬英九雖然完全無法接受延長管制，但接下來這兩年內，若要出境還是會提出申請，且為了維護自身權益，馬英九會向總統府提出申復，也願意親自到總統府，當面向蔡總統說明。

馬英九辦公室表示，總統府刻意選在17日同婚專法通過當天，發文延長管制，試圖轉移焦點，手法令人不齒。台灣民主不能倒退，不應為了個人選舉利益，違憲濫權、踐踏民主法治、侵害人權。