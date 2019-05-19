蔡執政3年檢討／環團：一遇反彈就退縮 可惜

2019-05-19 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



蔡總統執政將滿三周年，環團及農團對蔡政府抱肯定態度，對於廢核、空汙、農地工廠等「大方向沒有走歪、有心處理歷史共業」，但不夠積極和民眾溝通，一受反彈就退縮，是可惜之處。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，環團訴求非核家園及空汙治理等大議題，蔡政府選前都有承諾、選後也有執行，但受到公投或民粹阻撓而卡關，比如二○三五年禁售燃油機車、老舊大貨車汰換，都遇到民眾壓力不敢執行，明明政策對環境治理都有幫助，沒有貫徹十分可惜。

蔡中岳表示，蔡英文選前對環保有很多承諾，選後也沒有走歪，雖然遇到壓力往後縮，但至少不是往壞的方向走，只是執行細節上要更細緻。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，對於蔡政府治理空汙「小肯定但跟預期有一段落差」，去年通過空汙法修法邁向好的一步，但相關配套還沒出來，且一遇到選舉就投降，節能減碳沒有具體作為。現在只能透過遊行跟記者會與政府溝通，沒有其他管道，盼政府能夠更加謙卑傾聽民眾聲音。

農地違章工廠亂象頻生，台灣農村陣線議題專員王章逸說，蔡總統選前口號「即報即拆」，確實有一定程度落實，這是過去所有執政者沒有做過的，值得肯定，但不夠完整落實，部分遭檢舉工廠並未拆除，原因在於地方政府不願執行，中央無法可管。

政府擬修工廠管理輔導法，輕度汙染違章工廠恐就地合法，王章逸說，過去執政者對於違章工廠都是一延再延、不願收拾爛攤子，蔡政府願意修法納管輔導是好事，不過做法仍有部分爭議，「蔡政府在農業議題上的分數，就看這條最後修法成果。」