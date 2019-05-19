蔡執政3年檢討／學者：政壇與社會「相互厭惡」空前高

2019-05-19 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民進黨二〇一六年總統與立委改選的大勝，創下中華民國政府遷台以來，首度由非國民黨勢力完全執政的例子。不過三年下來，儘管大權獨攬，政府的聲望卻陷於低迷。政治學者認為，隨著蔡政府力推自認重要的改革，使國、民兩大黨的性格差異更加明顯。此外，近年各民主國家的政黨政治，幾乎都出現壁壘分明的極化現象，尤其蔡政府執著自認正確的方向，溝通作得太少，對於權力過度擴張運用，更使政壇與社會上的「相互厭惡」情緒，達到空前高度。

台大政治系教授王業立說，民進黨近三年的完全執政，蔡總統屢以「最會改革」自詡，但引發的後座力很大，獲得認同度也不是太高。如果究此原因，政府標榜改革，但溝通方面的確有值得加強的地方：過程不夠圓滿，不大能接受各方意見，太強行推動自己認定的方向、對於手頭首次擁有的大權，使用更是太不節制，都是造成反感的原因。

政大選研中心副研究員俞振華則指出，民進黨完全執政促成國內的政黨政治定型化：民進黨上任後力推轉型正義、軍公教年改、廢核、同婚等等，都符合外界對其一貫的印象。以轉型正義來說，二〇一六年的調查顯示，關心的民眾還不到五％，但蔡政府的確把自己重視的東西當成施政重點，未來留下的政治遺產，也就是這些改革。正因如此，兩大政黨彼此性格的差異，施政優先順位的不同，也隨著蔡英文的這個任期而更為明顯。

王業立與俞振華也都提到，蔡政府乃至先前的馬政府第二任期，經濟數據都不算差，但民眾卻都普遍認為經濟不好。這個現象或許可以歸咎於，經濟成長果實沒能真正進入小老百姓的荷包，另一原因則是大家已經習慣用自己的政黨傾向看問題。