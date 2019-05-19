蔡執政3年檢討／軍公教談年改「不叫改革 而是鬥爭」

2019-05-19 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



蔡政府執政三周年，過去一年大力推動年金改革，引發大批退休軍公教不諒解。相關團體認為，蔡政府明知年改是造成去年九合一挫敗主因，部分綠委也認為可適度調整，但顯然府院並不打算修正，加上近年來大量進用高階機要人員，打擊文官士氣，這個政府顯然不思悔改。

八百壯士協會理事長吳斯懷指出，蔡政府執政三年毀憲亂政，敗選後完全沒有檢討認錯，蔡英文總統至今也沒有向人民道歉，反而怪人民跟不上她的腳步。改革若能讓人民生活更好，多數人都會舉雙手贊成；但蔡政府的改革只是為消滅國民黨、砍殺軍公教，只改別人，自己人卻吃香喝辣，這不叫改革，而是鬥爭。

對於蔡總統說「二〇二〇選戰非常重要，起厝起一半師傅不能換。」吳斯懷質疑，問題是這位師傅把樓造得快倒了，軍公教警四大樑柱都被整垮了，基層勞工農漁民一片哀嚎，台灣已經變成危樓，「再不換師傅，樓塌了大家必死無疑。」

全國公務人員協會理事長李來希提到，除了年改政策錯誤，軍公教待遇及福利制度不增反減，民進黨大量進用高階機要人員，又讓三級機關「政務官化」，占了重要公職缺的工作，一方面打擊文官士氣，一方面又全面追殺軍公教。

李來希說，過去國民黨進用機要人員，幾乎是用科員、專員，民進黨上任以來，幾乎是用專委或簡任秘書，基層公務員眼看做半天升遷不上去，前途黯淡，優秀人才也不願公務體系，反造成劣幣驅逐良幣。