蔡執政3年檢討/綠委: 一例一休經驗最慘痛

2019-05-19 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡政府執政三周年，民進黨立委檢視過去一千多個日子，幾乎都提到政策論述與社會溝通必須加強。立委吳思瑤認為，以勞基法「一例一休」修法為例，一開始修法內容就往光譜上「最進步」的那一邊靠攏，最後產業沒辦法消化，又必須慢慢調回來，令人有「早知如此，何必當初」的感慨，「當家還是應該比較沉著與周全。」

吳思瑤說，勞基法再修法造成很大傷害，這種反覆會造成人民對政府不信任，但其實一個政府願意勇敢去做調整是不容易的事情，現實卻是調整的過程不會得到掌聲，噓聲還是比較多。她也說，進步價值也要能夠讓社會能消化跟吸收，需要醞釀跟對話，「一例一休」是慘痛的經驗，最後兩邊都沒有得分，甚至兩邊都失分。

吳思瑤也表示，每一個改革績效都必須去向社會論述，她曾經在行政立法協調會報建議，執政團隊應該將每年要推動政策的時程抓得更精準，並納入「緩衝時間」。她說，過去三年來，議題設定出了問題，有的太快，有的又醞釀太長，有時候推動修法又「連珠炮」，社會無法消化吸收。

吳思瑤認為，例如年金改革，花了一整年去開國是會議討論，反對者依然反對，但勞基法修法卻急於快速改革，忽略了勞資其實可以溝通，這也是政策拿捏跟節奏的問題，「改革該得分，但有時因為太快速或一下子推太多改革，正面的績效還來不及發酵，反對能量也沒有時間被稀釋」。她提醒，未來民進黨必須注意，「我們認為的進步，也要讓社會消化。」

立委黃國書表示，「一例一休」立意良善，但沒有考量到產業樣態的多元、複雜性，用一套辦法去規範所有不同樣態的勞工，不一定符合所有勞工需求，有人需要放假，有人需要加班，也限制產業發展的可能，未來應增加彈性及勞資協議的空間。

黃國書認為，未來政府施政重點還是拚經濟，但政府要對各種產業提出不同的發展策略，思考產業鏈的關係。他提到，台灣對產業來說，發展的成本還是太高，很多行政程序讓台商回來設廠碰到很多限制，要全面性檢討。