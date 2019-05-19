蔡執政3年檢討／勞團：解決低薪不是只漲基本工資

2019-05-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



蔡英文總統明天就任三周年。本報資料照片 分享 facebook

蔡政府執政屆滿三周年，勞保年金改革卻幾乎「不動如山」，勞團對此看法不一，有人認為不動很好，卻也有人指出，現在若正視問題，改革相對漸進、緩和，否則往後變成「斷崖式」修改，帶給民眾更大恐慌；至於改善低薪，勞團、學者則給連三年調漲基本工資的蔡政府給予肯定，但也直言，解決低薪不是只有調漲基本工資，大環境的產業經濟政策、托老托幼等措施、工會力量也該一併帶動。

全國產業總工會理事長莊爵安表示「勞保先不動是OK的」，勞保年金改革可以滾動式討論、檢討，勞團也提出政府編預算撥補勞保年金、並承諾政府負最終支付責任入法，但反對修惡，導致勞工繳多領少，增加勞工在職時的負擔，也讓本來就不高的月退休金更低，讓勞工處境更嚴峻。

台大國發所副教授辛炳隆表示，蔡政府其實有提出提高保費費率、延長投保薪資採計期間等勞保年改草案，非毫無作為，只是軍公教年改引發激烈衝突與反彈，勞保影響人數又更多更廣，爭議性過大。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，勞保年改是一個數學問題，不是政治問題，但依現在社會氣氛，「這屆大概動不了」，無論二O二O是誰當選總統，都無法迴避勞保年改議題，「勞保沒有不改的空間」，現在改還能相對緩和，等到六、七年後勞保破產，就會變成「斷崖式」修改，造成勞工更大恐慌。

至於改善低薪方面，莊爵安、辛炳隆與孫友聯一致認為基本工資三年來逐年調漲，且每年都漲一千，調幅不小，孫友聯說連三年調高算是過去少見，「蔡政府解決低薪的態度，看起來較有決心」，但他也談及低薪普遍化的問題，與產業經濟政策、就業穩定、企業加薪等環環相扣；莊爵安則說，提高基本工資是制度性手段，過去政府曾十年未調、久久調一次，但現在連三年調漲五%，但經濟面向、勞資協調仍要一併兼顧。

辛炳隆說，改善低薪除提高基本工資，勞資協商能力也是指標。他指出，在基本工資調漲部分，政治工具有限，包括提高基本工資、薪資透明化等，「政府能做的都做了」，但低薪不見得造成問題，開銷太大才會造成問題，政府的青年住宅、托育托老等政策應更加把勁，才能減輕勞工負擔；再來就是台灣工會力量薄弱，勞資關係不健全，客觀環境的限制，導致勞資協商能力不對等，也需多努力。