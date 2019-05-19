管制期到2021年 馬英九：2年延長依據何在？

2019-05-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九與前副總統吳敦義今天舉行記者會，馬英九表示，延長管制沒有正當性，根本是「羞辱性的行政處分」。記者胡經周／攝影 分享 facebook

總統府17日發函給前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任總統、副總統等卸任涉密人員，調整延長管制期限2年，馬英九與吳敦義若要赴中國大陸，要再等2年。對於為何延長期是2年，府方解釋，是考量國家機密公文保密期限為10年，馬英九今天反問，「那為何不把我們延長7年？而是2年？」

針對總統府發言人黃重諺表示，考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

馬英九、吳敦義今下午合體舉行記者會，同批蔡政府因人設事，毫無道理。馬英九質疑，「國家機密保護法」明定，主管機關對管制期限「得視情形延長之」。究竟是何種情形、延長理由為何，2年的限制原因在哪，這完全是隨他講，這算什麼呢？

黃重諺說，管制並不等於完全限制，只是需要依法提出申請。現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

馬英九也說，就算法律適用各黨各派，但他們已經被管制三年，若這期間他們有違反相關規定，可以說出來，就拿一紙公文說要再延長，他們每次出國都要提出申請，包括行程細節、演講題目、演講內容，不但沒有人身自由、也沒有言論，「我們為何要接受這樣的待遇？」

馬英九重申，這不僅關乎到他們的個人權益，更重要的是這個制度有問題，「法律若有模糊不清，這就是侵害人權。」就算蔡總統卸任後也適用相關法律，但「憑良心講，我覺得都不應該。這根本是恣意使用法律，這是不對的。」

碰巧吳敦義在府發函前，也向府遞件申請赴陸，擬參加6月19日在北京舉行的國共論壇，如今這項行程恐生變。吳敦義證實，在立法院尚未修法前，原本已在洽商國共論壇，也已送件到總統府。他說，國共論壇較能確保兩岸和平穩定發展，也是公開的，各領域代表的國人也會出席。在馬政府八年任內，中華民國享有免簽證國家由54國增加到164國，「這就是國際對我們的高度肯定，這才是兩岸和平穩定發展的正面效益」。