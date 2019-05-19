出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九（右）與前副總統吳敦義（左）今天舉行記者會，會中吳敦義出示總統府秘書長陳菊發給他的公文。記者胡經周／攝影 分享 facebook

立法院日前三讀修正「國家機密保護法」，刪除涉密人員管制時間最長6年。總統府17日發函前統總統馬英九、副總統吳敦義等涉密人員，調整管制期限，若要赴中國大陸，要再等2年。馬英九、吳敦義下午共同舉行記者會，抨擊蔡政府修法是出於政治考量、因人設事，將向府提出相關申覆。

馬英九發表聲明指出，總統府在對他出境管制期滿的前2天，未經事先預告就恣意延長2年管制期。限制他受憲法第10條保障的遷徙自由；也沒有說明延長的必要，明顯是因人設事，令人懷疑是出於政治或黨派考量。

馬英九表示，他卸任3年來，從未違反「國家機密保護法」相關規定，更不用說沒有洩漏國家任何機密，「國家機密保護法」明定，「主管機關對管制期限得視情形延長之。」但總統府2天前發來一紙公文，只說管制時間從2016年到2021年，也沒說視什麽樣的情形延長。

馬英九反問，洩密一定要出國才能洩密？真不知是哪個時代的邏輯，而且為何是兩年？依據標準為何？為何到期滿前兩天才通知？他直批，這次的管制毫無正當性，在沒有違法及洩密下恣意延長管制期，這根本是羞辱性的行政處分。

馬英九表示，他一向守法，雖然無法接受延長管制的決定，但他若要出境還是會提出申請，為維護自身權益，他和吳敦義會向總統府提出申覆，無論府有何疑慮，「我們都願意到府親自向蔡總統說明，也希望蔡總統向我們詳細說明延長的理由。」

馬英九也說，台灣民主不能倒退，不能為選舉、黨派或個人利益違憲濫權、踐踏民主法治，侵害人權，可否請蔡總統告訴全國民眾，在哪個民主國家可以不說明理由，就限制卸任國家元首在出境管制期滿再延長的做法？這樣做與蔡總統批評的極權國家有何不同？

吳敦義也說，蔡女士起碼要知道，我們在執政時期有權有責，都要維護中華民國的最高利益、造福國人，現在卸任了怎會可能會洩漏國家機密，「我們愛國都來不及了，怎麼會去洩密？」希望蔡總統能好好檢討，不要因個人情緒或不正確的想像，輕率地因人設事。