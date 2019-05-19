影／被延長管制期限兩年 馬英九：羞辱性的行政處分

2019-05-19 16:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



針對國家機密保護法延長管制期限，前總統馬英九與前副總統吳敦義今天舉行記者會，馬英九表示，總統府在三年出境管制時間期滿前兩天（5月17日），沒有事先預告，就恣意延長管制兩年，限制他憲法第十條所保障的遷徙自由，明顯是因人設事，令人懷疑是出於政治或黨派的考量。