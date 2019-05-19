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日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

明天是520就職日 蔡英文：執政3年有成

2019-05-19 15:44聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

總統蔡英文率團隊今天下午參拜高雄旗山天后宮，細數執政3年成績。記者徐白櫻／攝影
總統蔡英文率團隊今天下午參拜高雄旗山天后宮，細數執政3年成績。記者徐白櫻／攝影
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明天是總統就職滿3周年的日子，總統蔡英文今天到高雄市三間廟宇參拜，上午接受媒體採訪時沒幫自己打分數。下午轉往旗山天后宮參拜，蔡英文表示，執政3年有成，希望大家繼續支持她。

今天上午，總統蔡英文到南海紫竹寺與內門紫竹寺參拜，下午轉往旗山天后宮。總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁與立委邱議瑩等人陪同，廟宇人員預祝蔡英文連任成功。

蔡英文在南海紫竹寺接受媒體訪問，媒體問及，明天是520，不知總統給自己打幾分。蔡英文說，總統不會給自己打分數 ，不過近來的各項民調趨勢顯示，各項民調都在提升當中，民眾對施政的肯定度提高。

下午1點多，蔡英文一行人在旗山天后宮受到支持群眾熱烈歡迎。蔡表示，明天是總統就職滿3年的日子，有句話說「3年有成」，過去3年，政府認真打拚，以前總統沒做的事情，執政團隊勇敢完成，過程得罪很多人，不過目前基礎已打好，只要多一點時間，台灣一定會脫胎換骨，替年輕世代創造好的就業機會。

蔡英文說，國艦國造可讓高雄將來10年不怕沒有訂單，橋頭科學園區動土，從南科、路竹到橋頭，形成科學園區廊道帶動產業發展，要讓南部發展得更好。

蔡英文說，中國對台灣的企圖心越來越明顯，自己從未退讓過，和平要靠國防 ，台灣要強化國防自主能力，國際才會來幫助我們，整個世界都在看台灣，蔡英文不是挑釁者也不是麻煩製造者，而是區域和平穩定、民主自由發展的前線守衛者。

總統蔡英文受到旗山鄉親熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影
總統蔡英文受到旗山鄉親熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影
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蔡英文天后宮南海民進黨

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