明天是520就職日 蔡英文：執政3年有成

2019-05-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



總統蔡英文率團隊今天下午參拜高雄旗山天后宮，細數執政3年成績。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

明天是總統就職滿3周年的日子，總統蔡英文今天到高雄市三間廟宇參拜，上午接受媒體採訪時沒幫自己打分數。下午轉往旗山天后宮參拜，蔡英文表示，執政3年有成，希望大家繼續支持她。

今天上午，總統蔡英文到南海紫竹寺與內門紫竹寺參拜，下午轉往旗山天后宮。總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁與立委邱議瑩等人陪同，廟宇人員預祝蔡英文連任成功。

蔡英文在南海紫竹寺接受媒體訪問，媒體問及，明天是520，不知總統給自己打幾分。蔡英文說，總統不會給自己打分數 ，不過近來的各項民調趨勢顯示，各項民調都在提升當中，民眾對施政的肯定度提高。

下午1點多，蔡英文一行人在旗山天后宮受到支持群眾熱烈歡迎。蔡表示，明天是總統就職滿3年的日子，有句話說「3年有成」，過去3年，政府認真打拚，以前總統沒做的事情，執政團隊勇敢完成，過程得罪很多人，不過目前基礎已打好，只要多一點時間，台灣一定會脫胎換骨，替年輕世代創造好的就業機會。

蔡英文說，國艦國造可讓高雄將來10年不怕沒有訂單，橋頭科學園區動土，從南科、路竹到橋頭，形成科學園區廊道帶動產業發展，要讓南部發展得更好。