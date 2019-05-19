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美批准潛艦國造行銷許可證 外交部：蔡執政外交成果

2019-05-19 14:02聯合報 記者洪哲政╱即時報導

明天520是蔡政府執政3周年，外交部今天發出新聞稿，指蔡總統執政3年以來，堅定捍衛國家主權，全力維護國家利益，並與美國等理念相近國家關係顯著提升，合作範圍擴大；川普政府已3度對台軍售，總值高達22.5億美元，強化台灣防衛能力，國務院去（2018）年也批准台灣潛艦國造的行銷許可證。「時值執政3週年前夕，實有必要與國人分享各項外交成果」。

外交部今天發出新聞稿，以「『踏實外交』：在嚴峻挑戰中捍衛國家主權及爭取全民利益」為題，列舉蔡政府5大項外交政績，以長文說明我國對美日歐關係與南向政策的進展。

新聞稿表示，「堅定捍衛國家主權，全力維護國家利益」。過去3年來，中國不斷加大對我國打壓力道，奪我重要邦交國，對我造成外交挫折，並以「一中原則」及「一國兩制臺灣方案」，企圖削弱我國主權、封殺國際生存空間。但是政府始終堅持以臺灣為主的立場，堅定捍衛國家主權，全力爭取國家利益，在國人共同努力下，已獲得更多國家發聲相挺，支持力道亦為歷來最強。

外交部說，「與美國等理念相近國家關係顯著提升，合作範圍擴大」。過去3年來，台美關係穩健提升，美國聯邦行政部門、國會及地方政府和議會一致展現對台灣的堅定支持，例如美國副總統彭斯國務卿龐培歐等政府高層先後公開讚揚台灣，並多次公開重申《台灣關係法》對我承諾，支持台灣參與相關國際組織，彰顯台灣在印太戰略下的夥伴角色，深具意義。另川普政府已3度對台軍售，總值高達22.5億美元，強化台灣的防衛能力，國務院上（2018）年也批准台灣潛艦國造的行銷許可證。

外交部說，中國雖一再強力阻撓我參與相關國際組織，但是透過戰略對焦，我國已獲得更多理念相近國家的聲援與支持，包括以獨立會員身分加入國際醫藥法規協和會（ICH），並在區域漁業管理組織（RFMOs）中成功爭取公海登檢平等權益。

外交部同時說，我國除了與美國推行Global Entry/E-Gate相互通關便利措施外，並成功爭取韓國、澳洲將我納入自動化通關待遇，英國採行有條件式自動通關，德國兩大機場也將臺灣納入「自動化邊境管制系統-Easy Pass」。此外，我國也與16個國家簽署青年度假打工協定，並與加拿大全境及美國32個州達致免試互換駕照的待遇。此外，外交部也對國人海外急難救助，提出重大興革措施，以精進為民服務，並保障國人權益。

現役的荷蘭製「海虎」潛艦通過典禮前方接受蔡總統校閱。圖／海軍提供
現役的荷蘭製「海虎」潛艦通過典禮前方接受蔡總統校閱。圖／海軍提供
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外交部國務院潛艦

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