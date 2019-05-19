救農業！郭台銘：什麼農產滯銷 旗下員工就吃什麼

2019-05-19 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



郭台銘今天到雲林訪行一整天，和農漁民大談農業，面對農民請求將來當總統要解決農產銷路，他強調，不必等到當總統，解決台灣農產滯銷他已在做了，未來將比照他當兵時，司令下命令天天吃香焦，也以此要求旗下所有員工，什麼農產滯銷就吃什麼，因為農業是台灣的根，所以「雲林富、台灣就富，台灣富、中華民國就富」。

郭台銘今天和雲林農漁民博感情，聽取基層音，並逐一回答農民的困惑，對於未來農產外銷和通，請郭董當上總統後幫忙解決。

郭台銘說，雲林是台灣糧倉，解決農產滯銷不必等到當總統，他早就一直在做了，先前賣芭樂也賣得很好，記得當兵時天天吃香焦，他曾質疑為何如此，後來才知是司令下的命令，所以未來除廣開通路之外，他也會要求旗所數十萬員工的餐廳，什麼農產滯銷就採買什麼、吃什麼。

他也說，中美貿易大戰其中有很大一塊的問題就是糧食。所以說糧食是國家安全重要項目，農民辛苦總不能讓農民都一直這樣子，農民如不都願意種糧食，那台灣吃什麼？

郭並說，未來他將著力於農業產值和單位產量的提升，推動科技農業，讓農民富起來，雲林是台灣第一大的農業縣，所以他強調「雲林富、台灣富、中華民國就富」。