蔡英文嗆郭董工廠許多年輕人想不開 宅神搬數據回酸

2019-05-19 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午到高雄內門參拜兩座紫竹寺，針對鴻海董事長郭台銘批評自己在大學時期都開車上學一事，蔡英文則是回嗆，台灣首富講這個話，說服力比較不強，郭董應思考，「他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開」，還說自己任內各種照顧人民的施政到位，「照顧人的這件事情，我比較有專長」。

不過，宅神朱學恆則是在臉書上酸，辣台妹撿到槍嗆人是不是忘記看清楚槍口朝哪邊啊？走火射自己讓人覺得很難過欸。

朱學恆也搬出衛福部統計資料，指106年自殺死亡人數為3871人，死因排名第十一位；男性死因排名第十一位、女性死因排名第十二位，較105年的3765人增加106人、增幅2.8%；較104年的3675人增加196人、增幅5.3%。

粗死亡率每十萬人口16.4人，同樣也較105年的16人增加2.5%；較104年的15.7人增加4.5%、標準化死亡率每十萬人口12.5人，較105年的12.3人增加1.6%；較104年的12.1人增加3.3%。

對此，有網友戲稱「詐膛了嗎」，但也有網友質疑，總自殺人數都算到總統上不就好棒棒？不過卻遭朱學恆再度回酸「你怎麼可以罵蔡英文神邏輯」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )