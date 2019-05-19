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立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

台北市議會水準很高？柯文哲臉書再強調「這是真的」

2019-05-19 12:42聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲上周赴議會進行重大工程進度與檢討專案報告，被問到和高雄市長韓國瑜議會表現得比較，卻因一句「我們議員水準比較高」，引發熱議，甚至意外引發「南北戰爭」。

對此，柯文哲今在臉書上再度直言「台北市議會的水準很高，這是真的」。

柯文哲說，沒有刻意挑起南北之戰，只是客觀的評論。因為在媒體長期高度關注之下，甚至現在還有網路直播，議員承受的壓力很大，新科議員稍有不慎，鯊魚就圍上來了。　

柯文哲表示，過去議會質詢道具、花樣較多，但現在理性且有邏輯的問政越來越受到網友的重視，從點閱率就看得出來。同樣的，議員扎實的問政，也逼迫市政府必須更用心準備，才能回應民意的期待。

柯文哲也提到，這是我們這個會期針對各項重大建設的30分鐘專案報告，裡面有幾個重點，包括大龍市場改建今年7月完工，環南市場第一期改建今年8月完工，南門市場主體建築改建今年10月開工，第一果菜市場及魚市場主體建築改建今年12月開工。

此外， 北藝將於2021年3月硬體完工，預計2022年7月開幕。北流北基地今年2月完工，南基地今年12月完工。士林北投科技園區T16-T18專區今年下半年招商，明年7月交地開工。捷運南北環細部設計中；東環段爭取核定中。柯文哲表示，這些重大建設，會是台北市未來幾年的發展重點，我們會不斷努力，讓這些工程持續往前推進。

台北市長柯文哲今在臉書貼文，「台北市議會的水準很高，這是真的」。圖／取自柯文哲臉...
台北市長柯文哲今在臉書貼文，「台北市議會的水準很高，這是真的」。圖／取自柯文哲臉書
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柯文哲北市建築

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