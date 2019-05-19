台北市議會水準很高？柯文哲臉書再強調「這是真的」

2019-05-19 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上周赴議會進行重大工程進度與檢討專案報告，被問到和高雄市長韓國瑜議會表現得比較，卻因一句「我們議員水準比較高」，引發熱議，甚至意外引發「南北戰爭」。

對此，柯文哲今在臉書上再度直言「台北市議會的水準很高，這是真的」。

柯文哲說，沒有刻意挑起南北之戰，只是客觀的評論。因為在媒體長期高度關注之下，甚至現在還有網路直播，議員承受的壓力很大，新科議員稍有不慎，鯊魚就圍上來了。

柯文哲表示，過去議會質詢道具、花樣較多，但現在理性且有邏輯的問政越來越受到網友的重視，從點閱率就看得出來。同樣的，議員扎實的問政，也逼迫市政府必須更用心準備，才能回應民意的期待。

柯文哲也提到，這是我們這個會期針對各項重大建設的30分鐘專案報告，裡面有幾個重點，包括大龍市場改建今年7月完工，環南市場第一期改建今年8月完工，南門市場主體建築改建今年10月開工，第一果菜市場及魚市場主體建築改建今年12月開工。