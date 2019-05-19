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郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

立委推新影片 「威廉賴」成為反抗軍領袖

2019-05-19 12:22聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台灣被統一後，「威廉賴」將成為反抗軍？這樣的情節出現在立委林俊憲最近拍攝的選舉短片中，以黑色幽默的手法，假想台灣被統一後的情況，連在電話裡說「喂，你好（與維尼好同音）」，因中國網友暗指中共總書記習近平為維尼熊，就可能被關押思想改造，而一直擔心台灣成為香港第二的行政院前院長賴清德則成為反抗軍。

林俊憲表示，許多年輕朋友跟他聊，身邊很多朋友不太相信2020有可能成為台灣最後一場有意義的選舉，其實大家都知道，不關心政治，代價可能是被糟糕的人統治。目前國民黨的總統參選人，都贊成與中國簽訂「和平協議」，幾經討論，辦公室的年輕助理提議拍攝改編自中國各種集權統治之下的案例，成為一部發生在「台灣未來平行時空」的黑色諷刺喜劇「被統之後」，作為懶人包

林俊憲認為，如果年輕人要和年輕人聊2020大選的意義，就拿這部片給對方看，所以稱為影片型懶人包，期待透過詼諧的影片能深入思考，珍惜台灣現在的自由民主。

林俊憲表示，在中國，別說公開網路，連通訊軟體裡的每則訊息，都被伺服器以關鍵字、敏感詞，透過AI監控，在家族群組講點真心話，都會被政府抓走關押；每個企業都設有「黨委」，嚴格監控企業裡的人際與思想；新疆維吾爾的「再教育營」，正關押著百萬人，一開始看到新疆百萬集中營的新聞資訊，會覺得哪有地方可以做這麼大型的思想改造營？原來監獄、學校、醫院，各種公家機關，都被改造成思想改造營，這樣的事實，是正在發生。

林俊憲說，威廉賴一直擔憂台灣變成下一個香港、西藏，失去自由民主，如果有那樣一個平行時空，林俊憲和威廉賴可能就是反抗軍了，他們不希望未來真的走向如此，所以希望大家透過影片，認真思考極權與民主的價值問題。中國對台灣一直是要島不要人，民主、自由對極權來說就像會擴散的病毒，擁有自由、民主思想的我們，是不可能接受極權未來的。

片中的梗，都是在中國真實發生的案例，林俊憲說，整個中國，其實都活在文字獄裡，林俊憲並用時下line群組常用的梗：「認同請分享」，希望年輕人能多多傳閱這支影片型懶人包，多多少少避免未來真的可能發生的極權日常。

立委林俊憲拍攝選舉短片，借用知名電影的手法。圖／取自網路
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立委林俊憲拍攝選舉短片，借用知名電影的手法。圖／取自網路
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林俊憲懶人包

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