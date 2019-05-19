台灣民意基金會民調：韓國瑜大輸賴清德14.5%

2019-05-19 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三周年」最新民調，蔡英文總統三周年聲望為43.1%， 整體綜合來看，民眾對蔡英文的三周年施政平均數為55.01，比2017的52.41分、2018年52 .61分略微提升。

另外，這次民調也針對藍綠候選人進行對比分析。蔡英文若對上韓國瑜，蔡英文以47.1%，贏過韓國瑜40. 8%；若賴清德對上韓國瑜，賴以53%的支持度大贏韓國瑜的38.5％。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，韓國瑜的民調落後蔡、賴，可能是韓本來是駕著觔斗雲，現在法力沒了，變成凡人，這對韓國瑜來說，是很大危機。

520將至，財團法人台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，20歲以上受訪者中，四成三贊同蔡總統處理國家大事方式；但也有四成七不贊同。不過與上個月民調相比，贊同的比例顯著提升8.5個百分比；不贊同下降6.5百分點，蔡5月份施政三周年，不滿意與滿意急速縮小至3.7百分點。

游盈隆分析，這份總統聲望調查顯示，蔡聲望有「即將破繭而出的感覺」，他分析可能有五大因素，包括推動同性婚姻合法化；國際大環境美中台三邊關係變動；還有蔡總統近來較少插手內政；全力拚初選勤走基層；還有執政三周年慶的相關效應。

另外這次民調，也調查藍綠兩黨的總統初選。國民黨總統初選，韓國瑜仍領先居第一、支持度為23.8%，其次為郭台銘21.8%，王金平20.0%，朱立倫18.3%，但韓與郭、王、朱的民調差距明顯縮小。

游分析，這意味國民黨初選已經回到起跑點的平等，他預測，未來不到兩過月，結果可能是「人人沒把握、個個有希望。」