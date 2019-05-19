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郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

蔡英文三年施政分數55分 學者：鐵定是不及格總統

2019-05-19 12:06聯合報 記者林麗玉╱即時報導

財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三週年」最新民調，蔡英文總統三週年聲望為43.1%， 整體綜合來看，民眾對蔡英文的三週年施政平均分數為55.01，比2017的52.41分、2018年52 .61分略微提升，但仍不及格。

民進黨前立委簡錫堦分析，蔡總統重返執政三周年，從民調不滿意度看，民進黨與蔡總統執政有危機，他認為，民進黨執政是「太在意問題意識」，「卻沒有給人民看見希望願景，看不清楚執政方向」。甚至蔡的治國缺點就是政策搖擺，他舉勞基修法為例，人民看不到希望，工時加班仍增加，導致蔡在經濟表現滿意度低。

簡也提到，台灣社會目前傾向保守，不過同性婚姻合法化，蔡並沒有與反同方遊說溝通，至於兩岸政策，簡認為，蔡英文的兩岸政策是文青治國、很懦弱，也讓台灣人對國家認同質疑。簡也提到，2020藍綠對決，民進黨不要小看韓國瑜，韓國瑜的總統兼行政院長說法，講的是總統有權無責，甚至以發大財打遍天下，不容小看韓流炫風。

台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇則認為，從蔡總統的三周年重返施政民調看，蔡總統鐵定是不及格的總統，六個指標只有國防表現，滿意度超過不滿意度，甚至賴清德對上韓國瑜，還比蔡英文對上韓國瑜強，他認為，民進黨初選進程還未定，非常丟臉，已經比國民黨的初選還要糟糕。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒表示，蔡總統的施政表現，國防表現滿意比不滿意高，應是蔡總統時常視察國防，加上對岸軍演壓力，投射感也會較強。倒是對於兩岸表示，施表示，他認為蔡英文在習五點以來，辣台妹的立場堅定、但態度曖昧，與郭台銘一樣，應該是要搶中間。至於拚經濟，是蔡不滿意第二高，蔡政府的拚經濟政策，政府只有放在給小福利上。

財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三週年」最新民調，蔡英文總統三週年...
財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三週年」最新民調，蔡英文總統三週年聲望為43.1%， 整體綜合來看，民眾對蔡英文的三週年施政平均分數為55.01，比2017的52.41分、2018年52 .61分略微提升，但仍不及格。東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒（左一)、民進黨前立委簡錫堦(左二)、台灣民意基金會董事長游盈隆(右二)、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇(右一)。記者／林麗玉攝影
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