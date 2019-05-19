蔡英文三年施政分數55分 學者：鐵定是不及格總統

2019-05-19 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



財團法人台灣民意基金會今天公布「民進黨重返執政三週年」最新民調，蔡英文總統三週年聲望為43.1%， 整體綜合來看，民眾對蔡英文的三週年施政平均分數為55.01，比2017的52.41分、2018年52 .61分略微提升，但仍不及格。

民進黨前立委簡錫堦分析，蔡總統重返執政三周年，從民調不滿意度看，民進黨與蔡總統執政有危機，他認為，民進黨執政是「太在意問題意識」，「卻沒有給人民看見希望願景，看不清楚執政方向」。甚至蔡的治國缺點就是政策搖擺，他舉勞基修法為例，人民看不到希望，工時加班仍增加，導致蔡在經濟表現滿意度低。

簡也提到，台灣社會目前傾向保守，不過同性婚姻合法化，蔡並沒有與反同方遊說溝通，至於兩岸政策，簡認為，蔡英文的兩岸政策是文青治國、很懦弱，也讓台灣人對國家認同質疑。簡也提到，2020藍綠對決，民進黨不要小看韓國瑜，韓國瑜的總統兼行政院長說法，講的是總統有權無責，甚至以發大財打遍天下，不容小看韓流炫風。

台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇則認為，從蔡總統的三周年重返施政民調看，蔡總統鐵定是不及格的總統，六個指標只有國防表現，滿意度超過不滿意度，甚至賴清德對上韓國瑜，還比蔡英文對上韓國瑜強，他認為，民進黨初選進程還未定，非常丟臉，已經比國民黨的初選還要糟糕。