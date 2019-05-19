郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午到高雄內門參拜兩座紫竹寺，針對鴻海董事長郭台銘說蔡大學開車上學一事，蔡英文說，台灣首富講這個話，說服力比較不強，郭董事長應思考，他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開？她任內各種照顧人民的施政到位，「照顧人的這件事情，我比較有專長」。

蔡英文總統在參拜過後接受媒體訪問。媒體問及，明天是520，不知總統給自己打幾分？蔡英文表示，總統不會給自己打分數，不過近來的各項民調趨勢顯示，各項民調都在提升當中，民眾對施政的肯定度提高。

近日前行政院長賴清德不滿民進黨初選內容，批評「有箭沒有靶可以射」一事。蔡英文表示，民進黨中央依據民主程序制定辦法，初選是為了大選能夠發揮最大戰力，要有耐心走完程序，也希望黨中央若有協商結論，應盡速對外說明，不要產生誤解或誤導。

此外，針對近來高雄市長韓國瑜常講台北的事，台北市長柯文哲也頻到高雄走動。蔡英文說，他們要到哪裡去是他們的權利與自由，不過希望市長的心要放在市政，不要辜負選民期待。