國民黨推蔡政府「失政月曆」 倒數失去政權的日子

2019-05-19 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



明天是蔡政府執政滿三周年的日子，國民黨主席吳敦義將親自主持「蔡政府執政三周年缺失記者會」。其三大重點包含國民黨智庫報告蔡政府內政與外交缺失，以及馬政府、蔡政府執政超級比一比。

繼國民黨去年推出幹話撲克牌以後，這次將推出「蔡政府『失政（施政）回顧』月曆」，從2019年5月到2020年4月，倒數蔡政府「失政」的日子。

國民黨智庫日前發布蔡政府執政三周年最新施政滿意度民調，有高達56%民眾表示不滿蔡政府總體施政表現。智庫明天將報告蔡政府執政期間的內政及外交等施政缺失，包含內政及法制兩套標準、威權再現；外交國防及兩岸包括對外失利、國防失能、兩岸對立；經濟競爭力大幅滑落、債留子孫，環保則是缺電和空汙；在社會及庶民感受方面，造成社會崩壞、民生凋蔽、倒閉潮起以及重大治安頻傳。

這次記者會的亮點，是「蔡政府失政月曆」。國民黨立院黨團立委明天將展示「蔡政府520三年失政回顧」月曆，逐月標示蔡英文執政3年期間的種種「失政」作為；更在2020年1月11日標註了個「掰」字，要民眾用選票讓民進黨下台。