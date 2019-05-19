伸手不打自己人 朱立倫否認「韓流」和「台風」是民粹

2019-05-19 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫上午參加「第十五屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，演講時提及民粹主義對台灣的影響。會後被媒體問到「韓流」和「台風」是否是民粹，朱立倫表示，韓國瑜是一個很接地氣的市長，郭台銘是一個成功的國際企業家，他們願意從政都是好事，這跟純民粹主義是不一樣的。

朱立倫說，全世界都走在一個民粹主義的鋒頭上面，這是學界大家的共識，不過，台灣在民主轉型過程當中一定會逐漸深化跟落實我們的民主。他說，很多的現象都只是一個過程，最後還是會落實到民主真諦上。

對於媒體問到，近來很多朱立倫跟韓國瑜的粉絲團改名挺郭台銘。朱立倫表示，這可能是某某粉絲團「管理者的作為」，不代表粉絲們集體的想法，這只是創造一種新聞效果，實質上並沒有影響，「我的臉書、IG粉絲還是在繼續增加的」。

對於更名是否會造成藍營粉絲間的內鬨，朱立倫表示，如果粉絲團有一定的數字，那是個別行為，而且藍營要回歸大家都是國民黨的粉絲，最後我們一定要團結一致支持國民黨推出的候選人。朱立倫也說，目前最新的民調數字，韓國瑜還是第一，他自己則排第二，郭台銘第三，大家可以參考看看。

此外，昨天朱立倫參加粉絲幫他舉辦的「朱隊友」聚會，他在裡面提到有委屈也不會說出口，媒體詢問是否是黨內初選委屈？朱立倫表示，有很多粉絲說他該對於黨內同事批評的時候就該大聲說出來，但他認為，大家畢竟是我們的黨內同志，他堅持伸手不打自己人，我們是比好不比爛，因為最後我們要團結一致。