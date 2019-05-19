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總統管制期限延長2年 馬英九下午開記者會 一次說清楚

2019-05-19 10:12聯合報 記者林伯驊╱即時報導

前總統馬英九上午陪立委黃昭順在高雄左營區哈囉市場拜票，依舊不減「師奶殺手」風采，攤商及前來買菜的婆媽搶著要合影。不過，針對卸任總統管制期限延長2年，馬僅說「下午有記者會」。

馬英九昨天夜宿蓮潭會館，並與黃昭順便當會，今早6點多又品嘗左營在地早點，約7點35分抵達哈囉市場，陪黃昭順掃街拜票；他精神、心情都顯得不錯，主動與攤商閒話家常。

面對卸任元首管制期限延長2年，記者上前詢問時他暫時不願多談，僅表示「我今天下午會有記者會，再詳細說明」，便走入市場。

馬英九依然深受婆媽喜愛，一走入市場內，買菜的婦人圍上握手，開心喊「少年家」，攤商老闆娘更衝出要合照，緊牽馬英九，笑得合不攏嘴。才剛拍完照，另一攤老闆娘又上前「牽走」馬英九。

雖然馬英九已卸任，今也出現「攔轎陳情」場景，哈囉市場攤商自治會長林靜宏上前表明盼政府協助傳統市場改建，馬英九於市場走道停下腳步，不顧吵雜及悶熱，馬還舉例他在台北市長任內將市場現代化，加裝電扶梯，人山人海、「錢都收得回來」。

馬建議，「攤商本身要團結起來，表現非常強烈意願，不改的話大家遷就，會越來越糟」、「至少變成2層樓，有電扶梯，讓買菜成享受」。

本屆國民黨登記參選左楠區立委的除現任黃昭順，還有陳麗珍、張顯耀、孫健萍，競爭激烈，馬英九今上午8點半離去時，張顯耀正好來拜票，擦身而過並無交集。

馬英九逛完市場一圈汗流浹背。記者林伯驊／攝影
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馬英九（右四）依舊不減「師奶殺手」風采。記者林伯驊／攝影
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前總統馬英九（前中）今天早上陪同立委黃昭順（右）掃街拜票。記者林伯驊／攝影
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熱情攤商老闆娘圍繞馬英九（左二）比愛心合影。記者林伯驊／攝影
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馬英九簽上招牌簽名。記者林伯驊／攝影
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馬英九（右二）受攤商歡迎。記者林伯驊／攝影
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馬英九（左起）、黃昭順面對哈囉市場攤商自治會長林靜宏陳情，停下腳步討論一下子。記...
馬英九（左起）、黃昭順面對哈囉市場攤商自治會長林靜宏陳情，停下腳步討論一下子。記者林伯驊／攝影
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馬英九黃昭順拜票

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