選總統？柯文哲引老子：生而不有，為而不恃

2019-05-19 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午8點多與慈濟師兄的早餐會後接受聯訪，媒體再次詢問是否參選2020總統大選，柯引用老子的話回應「生而不有，為而不恃」，「做不做再講，凡事不一定要自己來做，但我們該做的準備還是要準備好」。

柯文哲上午行程滿滿，先與慈濟基層師兄早餐會，接著去靜思堂，之後還前往高雄醫學大學演講。媒體問他，前一晚與柯粉聚會時，曾說「台灣人對我有期待」，是否暗示要選？柯表示「沒有啦，我們到每個地方去，根本就是靠人家無償幫忙，這就是為何從政過程中要盡量堅守理想。」

媒體又問，「昨天去的地方都說您要選總統？」柯文哲回，「唉，不曉得，活在這世界上，就像老子講的，生而不有、為而不恃；做不做再講，凡事不一定要自己來做，但我們該做的準備還是把它準備好」。

由於下午蔡英文總統也在高雄，媒體問他有沒有要與蔡安排秘密會面？柯P笑說，「通常要見面也不會跑到高雄」。至於有沒有韓柯會或扁柯會？柯說，「這次倒是沒有見到面」。