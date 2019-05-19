韓國瑜打出這兩張不安全牌 孫大千讚他真正的「破框」

2019-05-19 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前拋出「總統兼行政院長」的可能性。前立委孫大千稱讚韓國瑜主動拋出此想法，明知道不是安全牌卻願意嘗試，這才是真正的「破框」。

孫大千指出，每一次總統大選的候選人在面對當前的憲政亂象時，往往都會主張推動內閣制來建立一個權責相符的制度。可是在當選之後，由於修憲門檻過高，困難重重，內閣制就石沉大海，成為了一張標準的「芭樂票」。

孫大千說，韓國瑜不同於一般的政治人物，主動拋出「總統是否有可能兼任行政院院長？」的想法，希望讓大家一起來思考，在進行修憲之前，是否有其他的方式可以解決，「總統有權無責，行政院長有責無權」的一個困境。明知這不是一張安全牌，卻仍然願意嘗試，這才是真正的「破框」。

孫大千表示，在過去有數不清的政治人物，曾經提出，遷首都、遷總統府、遷行政院、或是遷立法院的政見來騙取選票。由於實現承諾窒礙難行，所以，永遠只是一個遙不可及的謊言。韓國瑜能夠提出一個在不搬遷總統府的前提之下，由總統本人每周規畫一半以上的時間在高雄辦公，真正做到立足南部，以南部的眼光來解決南北發展失衡的問題。比起傳統的政治人物只會畫大餅，說空話，這才是真正的「破框」。