為大選暖身？ 柯文哲訪高雄會粉絲

高雄市長韓國瑜說台北市長柯文哲如果選二○二○總統，一定會像好萊塢電影一樣的「驚悚」，昨天一腳踩入高雄地盤的柯文哲，雖未鬆口將加入總統戰局，但欣然接受旗山天后宮致贈的「上醫醫國」掛軸，徒步走在旗山老街時一度造成交通打結。

台北市長柯文哲上周五起南下高雄參訪三天，昨天造訪美濃與旗山，他除了穿青蛙裝洗野蓮，參訪油紙傘老店、客家夥房及陶板產業，並參拜旗山天后宮；晚上與四百多名柯粉俱樂部高屏後援會成員餐敘，隨後逛瑞豐夜市。

台北市長柯文哲（中）昨晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯握手。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

四十年後再度造訪美濃的柯文哲，被問到這趟旗美之旅是否為總統大選前來暖身，他輕描淡寫的說，其實到處看一看，本來就不是壞事，當做休閒與學習是滿有趣的。

針對高雄市長韓國瑜談到柯如果二○二○參選總統，一定會像好萊塢電影一樣的驚悚。柯當下笑著反問「是希區考克嗎？」他說，好萊塢有各種影片，從侏儸紀公園到爆笑劇都有，背後還有編劇、導演，「但我猜，大家都還沒開始寫劇本」。另就一直未能成行的「柯韓會」，他也回應「不用刻意，有很多東西自然就好」。

他也說，自己堅持的「親美日友中」國家戰略不會輕易變動，台灣和美日基本價值觀比較接近，台灣還是要站在美日陣營這一邊，但就算站在這邊，也不用刻意對北京政府惡言相向。「兩岸分治七十年，難免有隔閡，鄰居即使平常不互往來，也不必惡言相向」。