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蔡英文回屏東故鄉取暖 「2020要守住台灣，只有我」

2019-05-18 20:06聯合報 記者潘欣中╱即時報導

力拚連任的總統蔡英文，今天下午回故鄉屏東的3間宮廟參拜，並打「政績牌」爭取鄉親支持，她說，任期將滿3年，做了很多前總統們沒做的事，最重要的是顧好台灣主權，並向鄉親喊話，「2020要守住台灣，只有蔡英文」、「現在基礎打好了，可以開始蓋房子，再給我一些時間，一定會蓋間很美、牢固的房子給台灣人。」

蔡英文說「我做的年金改革、轉型正義、能源轉型等，都是台灣應該做以前總統沒做，我們現在在做，我們用3年打基礎，現在基礎打好了，政績一項項拿出來，讓人民感受有在認真打拚。」

她又舉例，現在高雄台船做的潛艇，蔣介石總統時代就再提，但經過那麼多任總統都沒人做，有的總統是決心不夠，有的是外在條件不夠成熟，但自己用3年，把最困難的設計圖己經完成，現在要開始蓋廠房，廠房蓋好就可以開始做了。

「我雖然沒當過兵，但我是真正的三軍統帥，2020又是最重要的一年！」蔡英文說，這3年來，國防是他花最多時間的項目，三軍需要總統支持、指導，她從來沒有懷疑過、沒有遲疑過，一定全力支持；這三年來最重要的是顧好台灣主權，中國對台灣的壓力很大，她從沒讓步過、不接受任何條件，堅持台灣的主權、民主自由和生活方式，「選不對總統，守不住台灣」，「2020要守住台灣，只有蔡英文」。

她強調，政府很照顧人民，這幾年來經濟穩定成長，稅收增加，就能證明，她詢問現場鄉親，5月報所得稅，一定有感受到今年繳稅比較輕鬆、繳的比較少，意思不是你賺的不多，而是政府讓人民享受租稅成長的成長，減輕人民擔擔，這才是關心人民的政府，現在基礎打好了，可以開始蓋房子；她問台下鄉親，有句有智慧的話「蓋屋蓋到一半」，接下來？鄉親答說：「師傅不能換」，蔡英文笑說這就對了，更何況「這個師傅實在是不錯」。

蔡英文下午先後到東港鎮東隆宮、車城鄉保力村保安宮和枋山鄉楓港老家的德隆宮參拜；她在廟前廣場告訴老家郷親，開始選連任，一定要告知老家的神明祈求保佑，並向鄉親報告尋求支持和溫暖。

屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到...
屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到場致意並參拜，受到支持者熱情包圍，記者潘欣中／攝影
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爭取連任的總統蔡英文今天回屏東枋山鄉楓港老家德隆宮參拜，希望獲得故鄉神明的保佑與...
爭取連任的總統蔡英文今天回屏東枋山鄉楓港老家德隆宮參拜，希望獲得故鄉神明的保佑與鄉親支持，臉上堆滿笑容。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到...
屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到場致意並參拜，保安宮主委陳政雄（左）讚許蔡任內的政績，蔡英文開心鼓掌。記者潘欣中／攝影
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爭取連任的總統蔡英文今天回屏東枋山鄉楓港老家德隆宮參拜，希望獲得故鄉神明的保佑與...
爭取連任的總統蔡英文今天回屏東枋山鄉楓港老家德隆宮參拜，希望獲得故鄉神明的保佑與鄉親支持；支持小英連任的鄉親手持看板到場迎接，蔡英文的好心情全寫在臉上。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到...
屏東縣車城鄉保力村保安宮主辦中國巾明獨三山國王協會會員大會，蔡英文總統今天下午到場致意並參拜，致詞時打出政績牌，記者潘欣中／攝影
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蔡英文東港年金改革

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