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林錫耀質疑賴清德「不承認昨天會議的共識？」

2019-05-18 17:11聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院前院長賴清德拋出須在五月底前完成初選才有民調納入手機的討論空間，昨天代表蔡英文總統陣營參與協調的行政院前副院長林錫耀表示，這意思就是不承認昨天會議共識？他擔心五月廿日賴清德陣營代表是否出席第三協調會，若出席會議．會不會進一步將昨天會議共識翻案？

林錫耀說，如果雙方陣營協調進度順利，依照時程推算，端午節（即六月七日）以後那個星期，也許可以向民進黨中執會建議端午節之後進行民調，這樣速度已經很快。對於賴清德提到五月底完成初選，他表示，若以兩場電視政見發表會需要兩週時間，根本不可能。

民進黨昨天進行第二次總統初選事務性協調，民進黨秘書長羅文嘉會後宣布，將辦兩場電視政見會，一週辦一場；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂五月廿日下午三點開會討論。

針對代表賴清德昨天參與協商的立委林俊憲主張先訂選務時程，林錫耀說，根據五月一日中常會決議第三點，五月廿二日之前電視政見與民調完成協商，選務時程由五月廿二日中執會再決定。兩場電視政見發表會一周一場，總計要花兩周的時間，就不可能在五月底完成所有初選規劃，賴清德應該認清現實，就事論事。

林錫耀舉二０一八年縣市長初選提名為例，他說，包括台南市長提名人黃偉哲、高雄市長提名人陳其邁都是初選產生，經過協調、過了兩個月後才做民調，哪有五月廿二日做決定，一個星期其他通通要搞定，他不懂這是什麼心態。

他表示，昨天協調會議，民進黨秘書長羅文嘉主持，後來黨主席卓榮泰也到了。賴清德昨天晚上在臉書發文表示「五月底完成初選，才有民調考慮納入一定比例手機的空間」聲明，就是不承認昨天會議共識。他擔心五月廿日賴清德陣營代表是否出席第三協調會，若出席會議會不會進一步將昨天會議共識翻案。

林錫耀說，如果對自己有信心且禁得起民意檢驗，賴清德應展現高度與格局，不要用技術遊戲規則綁住或困住黨。

民調賴清德林錫耀

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