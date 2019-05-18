親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法三讀過
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

影／總統府延長登陸管制期 吳習會恐破局

2019-05-18 15:06聯合報 記者徐宇威╱即時報導

立法院在5月7日完成《國家機密保護法》部分條文修正，總統府在研議後，17日也發函通知卸任總統、副總統，要求再延長管制期限2年。國民黨主席吳敦義就痛批總統蔡英文「因人設事，而且因為總統本身的好惡，還有她個人的偏見，做了這種處理」。

不過就在宣布延長境管同一天，吳敦義也申請赴陸，將參加6月19號在北京舉行的「國共論壇」還有「吳習會」，對此被問到是否「吳習會」可能提早宣布破局，他則回應：「我已經依照規定提出，依照國家機密保護法的這個規定，我們已經送件了，那如果能夠維持兩岸和平穩定發展應該是全體國人，非常高興的事情。」

國民黨主席吳敦義出席中原客家崇正會會員大會。攝影／記者徐宇威
國民黨主席吳敦義出席中原客家崇正會會員大會。攝影／記者徐宇威
分享

吳敦義北京立法院

相關新聞

蔡政府延長登陸管制 吳敦義：蔡英文因人設事不公道

2019-05-18 15:07

僑務委員拒唱國歌 藍綠各持己見

2019-05-18 13:39

縣市長列當然中常委？ 藍中常委意見兩極

2019-05-18 13:27

冷眼集／吳主席不擔心類「葉爾欽效應」?

2019-05-18 13:04

柯文哲今晚高雄會300多柯粉 「阿北」在南台灣試水溫

2019-05-18 12:02

柯P談兩岸 「就算鄰居平常不往來，也不要惡言相向」

2019-05-18 11:54

蘇嘉全幫小英抽到籤王 謝龍介解籤「正好缺祿」

2019-05-18 11:23

韓稱柯選總統成驚悚片 柯文哲：是「希區考克」嗎？

2019-05-18 11:13

花蓮立委風雲起！綠營等嘸人 同婚恐成民進黨未爆彈

2019-05-18 10:52

花蓮再起風雲！恢復黨籍遭卡半年 傅崐萁陣營尋求突圍

2019-05-18 10:01

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

國民黨申請前夕 吳習會被封殺

2019-05-18 00:15

新聞眼／為了政權與選舉 統統可硬幹？

2019-05-18 00:12

審核不實選舉廣告 司法院反對法院站第一線

2019-05-18 00:07

修正選罷法遭司法院打臉？政院：我們見解不同

2019-05-17 23:07

影／連3年未獲WHA邀請 陳時中晚上率團前往日內瓦

2019-05-17 23:06

唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57

韓國瑜斷言柯P一定選總統 柯文哲聽了仰頭笑

2019-05-17 20:50

不實廣告由法院來審？ 司法院反對站第一線

2019-05-17 20:30

執政3年打地基 總統蔡英文：現要蓋房給人民住

2019-05-17 20:28

延長管制打壓 馬吳周日聯手開記者會批蔡政府反民主

2019-05-17 19:19

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

柯文哲訪日將拜會岸信夫 另爭取2030亞運

2019-05-17 17:48

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02

修國家機密保護法只為禁足馬英九？羅智強：比蟑螂離譜

2019-05-17 15:19

蘇嘉全幫小英抽籤 61支就抽中籤王

2019-05-17 15:07

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／媒體狂要柯幫韓打分數 柯崩潰大喊：太吵了！

2019-05-17 14:32

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 14:15

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

影／韓國瑜不見柯文哲 要他好好享受高雄熱情

2019-05-17 13:23

藍綠黨內互打！ 學者指「厭煩族」可能幫柯文哲笑到最後

2019-05-17 13:17

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

蔡英文就任將滿三年 國民黨智庫：施政滿意度被死當

2019-05-17 12:04

給韓國瑜兩岸政策打分數 柯文哲：他是對方喜歡的人

2019-05-17 11:40

涉密者最長管制6年 總統府今正式發函卸任正副總統

2019-05-17 11:26

影／2019世衛行動團今出發 雙部長發聲呼籲國際支持

2019-05-17 11:23
看更多

熱門文章

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

2019-05-17 15:56

YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

2019-05-18 09:34

直擊父子對話…許毓仁為挺同說抱歉 父回：反覺得安慰

2019-05-18 00:48

蔡英文誇稱在她手裡將潛艦國造做起來 他喊話說真相

2019-05-17 23:02

【即時短評】表決一時爽…蔡易餘擔心的事會發生？

2019-05-17 23:58

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

2019-05-18 11:02

同婚專法三讀後 臉書湧現一波向蔡英文道歉潮

2019-05-17 16:36

網路掀一片道歉潮 蔡英文要大家幫她做一件事

2019-05-17 22:14

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

沒接獲蔡英文下鄉通知 南黨部轟：選總統飢不擇食

2019-05-18 11:49

影／40年前就想做這件事！蔡明亮今終於抱住他

2019-05-17 16:51

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

幸福太突然 台灣同婚合法讓中國微博沸騰

2019-05-17 16:59

在人權倒退的亞洲讓同婚合法 CNN讚：台灣更顯獨特

2019-05-17 19:17

林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-05-17 17:35

同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55

賴清德與台大生對談 火力全開批蔡英文選不贏總統

2019-05-17 21:19

韓國瑜同意納入國民黨初選民調：這是為天下蒼生

2019-05-17 17:36

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

韓國瑜說了「Yes, I do」回家要跟佳芬姐說這些話

2019-05-17 23:22

韓國瑜出馬協調無果 高市立委一選區綠營占優勢

2019-05-17 16:56

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

蔣萬安投同婚贊成票 網友：若想不開要選總統 會考慮投

2019-05-18 12:19

黨內鬩牆白熱化 陳杰到法院聲請假處分主張暫停初選

2019-05-17 17:30

反同、挺同決戰2020？ 安定力量將「組黨」

2019-05-17 20:20

韓國瑜：若柯文哲參選 明年大選會像好萊塢電影般驚悚

2019-05-17 22:46

恐違主流民意 綠委憂衝擊明年選情

2019-05-18 01:08

影／同婚合法柯建銘致歉 賴士葆批15人壓過765萬民意

2019-05-17 17:23

賴清德明天嘉義縣開講 綠營僅這位人物表態參加

2019-05-17 19:52

海軍256戰隊潛艦耐航紀錄解密 連續潛航誰稱王

2019-05-18 11:44

同婚立法30年 點燃這把火的…是一場被拒的公證同婚

2019-05-18 08:00

同婚法三讀通過 韓國瑜：法律問題立院決定

2019-05-17 18:26

花蓮立委風雲起！綠營等嘸人 同婚恐成民進黨未爆彈

2019-05-18 10:52

蘇嘉全幫小英抽到籤王 謝龍介解籤「正好缺祿」

2019-05-18 11:23

指賴清德不挺院版同婚法 作家：怎能怪年輕人不支持他

2019-05-18 08:41

唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57

影／蔡英文到台南關廟山西宮參拜 挺同人士舉牌感謝

2019-05-17 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top