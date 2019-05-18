僑務委員拒唱國歌 藍綠各持己見

2019-05-18 13:39 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



中華民國僑務委員會議14日至16日在台北圓山大飯店舉行，來自六大洲的165位僑務委員，代表海外僑社返國提出建言。會議演奏中華民國國歌開幕，許多人起立跟唱，但是來自南加州的僑務委員黃文谷和楊琬柔坐著不動，自拍發文拒唱國歌，引發僑界熱議。南加藍營人士指出，不認同中華民國卻又占著榮譽職位很不可取；綠營人士則認為，不承認「國民黨黨歌」與是否認同中華民國無關。

中國國民黨美西南支部常委謝宗煌表示，這兩位僑務委員都是經中華民國獲聘而成，他們不承認「中華民國」，卻又占取榮譽職位，從中獲得好處與利益。他認為，既然拿到中華民國的僑務榮譽職，就應該在僑務會議上尊重國家體制，若不願接受就該辭去職務。

前全美台灣同鄉聯誼會總會長吳程遠也認為，在會議上拒唱國歌的行為是不可取的。他們這種舉動等於是持有職位但對國家沒感情，並且用羞辱態度對待嚴肅的會議，可說是道德問題。若持有榮譽職，就應該對現行國家制度抱持尊重的態度。

記者聯繫到人在台灣的僑務委員楊琬柔，她說僑務會議是全球僑民代表的會議，並不是國民黨的會議，「我不是國民黨黨員，為何要唱國民黨黨歌？」她認為中華民國國歌沒有經過正常立法程序，從法律立場來看，將黨歌變成國歌是黨國不分，「黨國不分是問題的根源，我們只是正視這個問題，並做出反應，而且我們不是唯一」。

民進黨美西黨部執行委員吳兆峯指出，中華民國國歌中的歌詞「三民主義、吾黨所宗」讓很多台派人士排斥，兩位僑務委員只是在表達自己的政治立場，他們在乎的可能是台灣定位的問題，畢竟「台灣」才是他們心中真正的國家，而中華民國國歌是國民黨的黨歌，不是台灣人寫的歌，歌詞沒有提及台灣。

「開會就開會為什麼要唱國歌？」評議委員鄭錫堃認為，這不關乎承不承認中華民國，台灣已經是獨立主權的國家，國號叫中華民國，不需要凡事都唱國歌，況且很多人不承認這首國歌。「國歌應該要代表國家，現在的國歌是國民黨的黨歌，我也不承認」，大家不該用唱不唱國歌來證明是不是愛台灣。民進黨一直希望台灣人民自主治理國家，避免這個國家被吞掉，希望大家珍惜得來不易的民主自由。

記者嘗試詢問駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長暨洛杉磯僑教中心主任的看法，但至截稿前都未有答覆。