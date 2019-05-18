親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法三讀過
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

「租金一口氣漲至60萬」老字號體育用品店熄燈 網友不捨

僑務委員拒唱國歌 藍綠各持己見

2019-05-18 13:39世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

中華民國僑務委員會議14日至16日在台北圓山大飯店舉行，來自六大洲的165位僑務委員，代表海外僑社返國提出建言。會議演奏中華民國國歌開幕，許多人起立跟唱，但是來自南加州的僑務委員黃文谷和楊琬柔坐著不動，自拍發文拒唱國歌，引發僑界熱議。南加藍營人士指出，不認同中華民國卻又占著榮譽職位很不可取；綠營人士則認為，不承認「國民黨黨歌」與是否認同中華民國無關。

中國國民黨美西南支部常委謝宗煌表示，這兩位僑務委員都是經中華民國獲聘而成，他們不承認「中華民國」，卻又占取榮譽職位，從中獲得好處與利益。他認為，既然拿到中華民國的僑務榮譽職，就應該在僑務會議上尊重國家體制，若不願接受就該辭去職務。

前全美台灣同鄉聯誼會總會長吳程遠也認為，在會議上拒唱國歌的行為是不可取的。他們這種舉動等於是持有職位但對國家沒感情，並且用羞辱態度對待嚴肅的會議，可說是道德問題。若持有榮譽職，就應該對現行國家制度抱持尊重的態度。

記者聯繫到人在台灣的僑務委員楊琬柔，她說僑務會議是全球僑民代表的會議，並不是國民黨的會議，「我不是國民黨黨員，為何要唱國民黨黨歌？」她認為中華民國國歌沒有經過正常立法程序，從法律立場來看，將黨歌變成國歌是黨國不分，「黨國不分是問題的根源，我們只是正視這個問題，並做出反應，而且我們不是唯一」。

民進黨美西黨部執行委員吳兆峯指出，中華民國國歌中的歌詞「三民主義、吾黨所宗」讓很多台派人士排斥，兩位僑務委員只是在表達自己的政治立場，他們在乎的可能是台灣定位的問題，畢竟「台灣」才是他們心中真正的國家，而中華民國國歌是國民黨的黨歌，不是台灣人寫的歌，歌詞沒有提及台灣。

「開會就開會為什麼要唱國歌？」評議委員鄭錫堃認為，這不關乎承不承認中華民國，台灣已經是獨立主權的國家，國號叫中華民國，不需要凡事都唱國歌，況且很多人不承認這首國歌。「國歌應該要代表國家，現在的國歌是國民黨的黨歌，我也不承認」，大家不該用唱不唱國歌來證明是不是愛台灣。民進黨一直希望台灣人民自主治理國家，避免這個國家被吞掉，希望大家珍惜得來不易的民主自由。

記者嘗試詢問駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長暨洛杉磯僑教中心主任的看法，但至截稿前都未有答覆。

中國國民黨美西南支部常委謝宗煌。　記者林亞歆／攝影
中國國民黨美西南支部常委謝宗煌。　記者林亞歆／攝影
分享

國歌國民黨

相關新聞

柯文哲今晚高雄會300多柯粉 「阿北」在南台灣試水溫

2019-05-18 12:02

冷眼集／吳主席不擔心類「葉爾欽效應」?

2019-05-18 13:04

吳育昇、洪孟楷今民調決勝 同拿淡北道路當賭注

2019-05-18 14:10

縣市長列當然中常委？ 藍中常委意見兩極

2019-05-18 13:27

柯P談兩岸 「就算鄰居平常不往來，也不要惡言相向」

2019-05-18 11:54

蘇嘉全幫小英抽到籤王 謝龍介解籤「正好缺祿」

2019-05-18 11:23

韓稱柯選總統成驚悚片 柯文哲：是「希區考克」嗎？

2019-05-18 11:13

花蓮立委風雲起！綠營等嘸人 同婚恐成民進黨未爆彈

2019-05-18 10:52

花蓮再起風雲！恢復黨籍遭卡半年 傅崐萁陣營尋求突圍

2019-05-18 10:01

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

國民黨申請前夕 吳習會被封殺

2019-05-18 00:15

新聞眼／為了政權與選舉 統統可硬幹？

2019-05-18 00:12

審核不實選舉廣告 司法院反對法院站第一線

2019-05-18 00:07

修正選罷法遭司法院打臉？政院：我們見解不同

2019-05-17 23:07

影／連3年未獲WHA邀請 陳時中晚上率團前往日內瓦

2019-05-17 23:06

唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57

韓國瑜斷言柯P一定選總統 柯文哲聽了仰頭笑

2019-05-17 20:50

不實廣告由法院來審？ 司法院反對站第一線

2019-05-17 20:30

執政3年打地基 總統蔡英文：現要蓋房給人民住

2019-05-17 20:28

延長管制打壓 馬吳周日聯手開記者會批蔡政府反民主

2019-05-17 19:19

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

柯文哲訪日將拜會岸信夫 另爭取2030亞運

2019-05-17 17:48

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02

修國家機密保護法只為禁足馬英九？羅智強：比蟑螂離譜

2019-05-17 15:19

蘇嘉全幫小英抽籤 61支就抽中籤王

2019-05-17 15:07

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／媒體狂要柯幫韓打分數 柯崩潰大喊：太吵了！

2019-05-17 14:32

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 14:15

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

影／韓國瑜不見柯文哲 要他好好享受高雄熱情

2019-05-17 13:23

藍綠黨內互打！ 學者指「厭煩族」可能幫柯文哲笑到最後

2019-05-17 13:17

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

蔡英文就任將滿三年 國民黨智庫：施政滿意度被死當

2019-05-17 12:04

給韓國瑜兩岸政策打分數 柯文哲：他是對方喜歡的人

2019-05-17 11:40

涉密者最長管制6年 總統府今正式發函卸任正副總統

2019-05-17 11:26

影／2019世衛行動團今出發 雙部長發聲呼籲國際支持

2019-05-17 11:23

韓國瑜斬釘截鐵： 柯P一定選總統

2019-05-17 11:23
看更多

熱門文章

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52

同婚專法通過 雨停天空恰巧出現彩虹

2019-05-17 15:38

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

2019-05-17 15:56

直擊父子對話…許毓仁為挺同說抱歉 父回：反覺得安慰

2019-05-18 00:48

蔡英文誇稱在她手裡將潛艦國造做起來 他喊話說真相

2019-05-17 23:02

YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

2019-05-18 09:34

同婚專法三讀後 臉書湧現一波向蔡英文道歉潮

2019-05-17 16:36

【即時短評】表決一時爽…蔡易餘擔心的事會發生？

2019-05-17 23:58

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

2019-05-18 11:02

網路掀一片道歉潮 蔡英文要大家幫她做一件事

2019-05-17 22:14

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／40年前就想做這件事！蔡明亮今終於抱住他

2019-05-17 16:51

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

幸福太突然 台灣同婚合法讓中國微博沸騰

2019-05-17 16:59

在人權倒退的亞洲讓同婚合法 CNN讚：台灣更顯獨特

2019-05-17 19:17

同婚專法二讀通過 郭台銘：遺憾未遵守公投民意但尊重

2019-05-17 15:38

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-05-17 17:35

同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55

沒接獲蔡英文下鄉通知 南黨部轟：選總統飢不擇食

2019-05-18 11:49

林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05

賴清德與台大生對談 火力全開批蔡英文選不贏總統

2019-05-17 21:19

韓國瑜同意納入國民黨初選民調：這是為天下蒼生

2019-05-17 17:36

台灣同婚專法亞洲第一 登外媒網站首頁

2019-05-17 14:24

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

韓國瑜說了「Yes, I do」回家要跟佳芬姐說這些話

2019-05-17 23:22

韓國瑜出馬協調無果 高市立委一選區綠營占優勢

2019-05-17 16:56

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

同婚專法二讀 郭台銘：遺憾但尊重

2019-05-17 15:35

同婚過關 蔡英文：今天是台灣值得驕傲的一天

2019-05-17 15:21

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

黨內鬩牆白熱化 陳杰到法院聲請假處分主張暫停初選

2019-05-17 17:30

反同、挺同決戰2020？ 安定力量將「組黨」

2019-05-17 20:20

韓國瑜：若柯文哲參選 明年大選會像好萊塢電影般驚悚

2019-05-17 22:46

恐違主流民意 綠委憂衝擊明年選情

2019-05-18 01:08

影／同婚合法柯建銘致歉 賴士葆批15人壓過765萬民意

2019-05-17 17:23

賴清德明天嘉義縣開講 綠營僅這位人物表態參加

2019-05-17 19:52

同婚法三讀通過 韓國瑜：法律問題立院決定

2019-05-17 18:26

同婚立法30年 點燃這把火的…是一場被拒的公證同婚

2019-05-18 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top