藍7/28全代會擬修黨章 縣市長成當然中常委意見兩極

2019-05-18 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨7月28日全代會當天下午預留討論黨章修正案議程，是否討論縣市長列當然中常委一案備受關注。這項原本是要墊高黨主席吳敦義分量的提案，在吳敦義表態不參選總統後捲土重來，中常委意見兩極，有些人表示，可以讓國民黨更具民意基礎；但有中常委說，縣市長參與意願不高，若列為當然中常委，卻經常請假，中常會恐屢開天窗。

至於黨章修正案的排定，黨務系統表示，目前還在彙整各單位提案中，之後才會正式召開幾次黨綱研修小組，確定提案內容與方向。黨務人士說，要不要讓15位縣市長成當然中常委，涉及黨主席吳敦義承諾問題，後續黨綱研修小組勢必要做相關討論。

去年九合一選舉，國民黨舉拿下15席縣市長。吳敦義在選後首次中常會上公開提到，希望能敦請這些當選縣市長「積極參與黨的決策機制」。當天常會上，挺吳派中常委姚江臨進一步提案建議，讓15位縣市長當選人成當然中常委。

知情人士表示，當初吳敦義主要是考慮中常會屢被質疑不接地氣，將新當選的縣市長納入，等於直接把中常會內造化，可讓常會決策納入更多民意，決議更較民意基礎。

黨務人士分析，吳敦義九合一選舉大勝後即主導當選縣市長成中常會決策成員，當然也有拉攏地方諸侯意味，順勢墊高吳敦義發言分量。

當天經常會討論，因縣市長改列中常委須修改黨章第22條，最後決議先邀縣市長列席中常會，今年全代會再處理修改黨章問題。只是時隔5個月，國民黨內情勢和氣氛已不太一樣，黨中央是否要重啟縣市長成為當然中常委提案，黨內有不同討論。

但有中常委說，今年1月9日首邀縣市長列席常會，僅新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉8人列席，隔周就無首長再列席，證明現實上並不可行。

中常委李德維也說，若要貫徹當初縣市長成當然中常委規劃，縣市長太忙，依列席出席狀況，後續要召開中常會，恐會因出席人數達不到二分之一以上開會標準屢開天窗，常委間支持續修黨章想法的人已經不多。

此外，這次全代會確定不修改黨政策綱領，兩岸路線主張仍維持「堅決反對台獨」，以「九二共識、一中各表」政治基礎，弘揚中華文化，增進「兩岸互信、台海穩定」。