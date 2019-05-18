柯文哲今晚高雄會300多柯粉 「阿北」在南台灣試水溫

2019-05-18 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲這個周末假期排了3天行程走訪高雄，柯粉俱樂部高屏後援會晚間的餐敘約有335人參加，聚餐地點選在高雄市「老」 社區鹽埕區頗有歷史的飯店，他今天在臉書PO文正好是台北老店再生。今天的柯粉年齡層頗廣，從20歲到60歲都有，多數住南台灣，少部分特地從中北部趕下來。

柯文哲在高屏地區的柯粉比較隱形，沒有太多造勢活動，他今年2月28日再次挑戰騎腳踏車一日雙城時，陪騎的鐵粉不少，還有夫妻檔、家庭檔，從台17線一路由北往南，沿路都有民眾站在路口向他揮手打氣，要和他拍照握手的民眾也大排長龍。從台南進入高雄的台17線，是高雄沿海漁農混合聚落，人口並不多，可是一路上都有人站到路口等著看柯。

柯粉俱樂部發言人Nicole說，這次粉絲餐敘，報名人數出乎預期，多數是南台灣的的柯粉，還有專程從中北部趕下來的，這也是柯文哲和南台灣粉絲首度餐敘，以後各粉絲版本會陸續推活動。

柯到高雄，到目前未安排和市長韓國瑜碰面，韓國瑜昨天受電視政論節目專訪時則推崇柯文哲如參選2020總統大選，將是親民黨主席宋楚瑜之外最強的第三勢力。