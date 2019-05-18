柯P談兩岸 「就算鄰居平常不往來，也不要惡言相向」

2019-05-18 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣未來何去何從，當選總統又該怎麼處理兩岸關係？被視為2020總統熱門人選的高雄市韓國瑜以「九二共識、反對台獨」8字當作兩岸關係論述的定海神針，台北市長柯文哲今早則說，兩岸分治70年，隔閡是有，但就算你與「鄰居」平常沒有往來，也不要惡言相向。

柯文哲今早走訪高雄美濃地區，被媒體問及兩岸關係的主張時表示，在中美對抗的局面下，正常是這樣的，兩個大人在打架，小孩子要閃邊點，因為拳腳相向，不小心可能會被打到。

柯表示，他還是會堅守「親美友日」這個國家戰略，且不會輕易變動 。事實上，台灣和美國與日本的基本價值還是比較接近，所以我們應該還是站在美、日陣營這邊，但站在「這邊」，也不要刻意對大陸北京政府去惡言相向，「兩邊分治70年，隔閡還是有，就算你與鄰居平常沒有往來，也不要惡言相向」。