柯P談兩岸 「就算鄰居平常不往來，也不要惡言相向」
台灣未來何去何從，當選總統又該怎麼處理兩岸關係？被視為2020總統熱門人選的高雄市韓國瑜以「九二共識、反對台獨」8字當作兩岸關係論述的定海神針，台北市長柯文哲今早則說，兩岸分治70年，隔閡是有，但就算你與「鄰居」平常沒有往來，也不要惡言相向。
柯文哲今早走訪高雄美濃地區，被媒體問及兩岸關係的主張時表示，在中美對抗的局面下，正常是這樣的，兩個大人在打架，小孩子要閃邊點，因為拳腳相向，不小心可能會被打到。
柯表示，他還是會堅守「親美友日」這個國家戰略，且不會輕易變動 。事實上，台灣和美國與日本的基本價值還是比較接近，所以我們應該還是站在美、日陣營這邊，但站在「這邊」，也不要刻意對大陸北京政府去惡言相向，「兩邊分治70年，隔閡還是有，就算你與鄰居平常沒有往來，也不要惡言相向」。
談及九二共識問題，他嘆一口氣說，很多東西在台灣都標籤化，九二共識這種東西就這樣，有人一聽就不高興，會有情緒反應。他聽過「 原創人」蘇起對九二共識的說法，九二共識其實就是一個緩衝，一個九二共識擺在那兒，各自解釋，但他問過大陸方面，你們大陸那個九二共識到底是什麼？他們也講不出一個所以然或有具體的內容，「好像隨著時間的不同，九二共識即有不同的解釋，每個人都有每個人的策略」。
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