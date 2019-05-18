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林佳龍成立光合基金會 談未來「我的角色是開放的」

2019-05-18 11:20聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

交通部長林佳龍發起成立的「光合教育基金會」，今天上午在台中市正式成立。林佳龍去年底尋求台中市長連任失利，他捐出選舉補助款1239萬元成立此基金會，支持以創意解決台灣問題的人。

林佳龍去年底敗選後，曾說「不會離開台中」，今天他發起的基金會在台中成立後，政壇解讀他為下一步暖身。林佳龍說，他定居在台中，希望台灣更好，不管當市長、部長都全力以赴，「至於在未來台灣政治中，我的角色是開放的，最重要的要有心，我是做事的人，不是搶位置的人」

林佳龍致詞說，去年底摔了一跤，跌倒除了爬起來，也要學個經驗，他反省到社會要改變，「不要什麼都自己包」，不能靠一個市長或總統，需要很多人；他把選舉補助款捐出成立基金會，希望為台灣帶來正向力量。

光合基金會由林佳龍發起，他本人擔任董事，董事長為中研院院士、中國醫大前校長李文華，董事名單還包含閃靈樂團團長葉湘怡、故宮前院長林正儀、台中市前副市長張光瑤等人。

林佳龍說，光合基金會的為台灣遞光計畫，優先支持用創意解決台灣問題的計畫，未來會與Flying V群眾募資平台合作，讓更多人一起參與，發掘出有潛力的個人或團體，為台灣帶來正向改變。

光合基金會表示，除了支持台灣遞光計畫，基金會每月舉辦「有光講座」，首場5月31日晚間7點30分，邀請「我們與惡的距離」導演林君陽演講；基金會也推出「島嶼發光」拍攝計畫，為台灣發光發熱的人物留下影像紀錄。

交通部長林佳龍（右）捐出選舉補助款1239萬元，今在台中市成立光合教育基金會。記...
交通部長林佳龍（右）捐出選舉補助款1239萬元，今在台中市成立光合教育基金會。記者洪敬浤／攝影
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林佳龍台中市

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