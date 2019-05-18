親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法三讀過
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

日職／王柏融休2天重回先發 對軟銀扛第五棒DH

韓稱柯選總統成驚悚片 柯文哲：是「希區考克」嗎？

2019-05-18 11:13聯合報 記者王昭月╱即時報導

台北市長柯文哲今早對此則說，參政是每個人的權益，最後結果要看「市場」決定。圖／本...
台北市長柯文哲今早對此則說，參政是每個人的權益，最後結果要看「市場」決定。圖／本報資料照片
分享

高雄市長韓國瑜昨天受訪時針對參選2020總統一事表示，如果國民黨徵召他，他是願意的。台北市長柯文哲今早對此則說，參政是每個人的權益，最後結果要看「市場」決定，至於他若也加入戰局，是否會演成外傳的好萊塢驚悚片，他說好萊塢什麼電影都有，很難預測，「 但我猜，大家的劇本都還沒有開始寫」。

柯文哲今天行腳拉到高雄旗山、美濃地區，今早第一站就到美濃廣興街參訪野蓮產銷班，他不只大啖野蓮水餃，炸水蓮，還穿上密不透風的青蛙裝下到水槽洗野蓮，體驗剪根、甩洗等繁複的工序，他笑稱，「錢歹賺」。

周五就南下高雄的他，此次行程集中的偏鄉的旗美地區，被疑是為了參選2020年總統的暖身之旅，因此來踩地盤？柯文哲表示，到處看一看本來就不是壞事，當做休閒與學習是蠻有趣的，「人家的都說活到老、學到老」，他也是抱此心態而來。

針對2020總統一戰，柯被媒體問到若參選是否會上演好萊塢驚悚片，他反問，是「希區考克」嗎？柯說，好萊塢有各種影片，從侏羅紀公 園到爆笑劇，什麼電影都有，背後還有編劇要看導演，因此很難預測，「我猜大家的劇本都還沒開始寫」。

關於柯韓會何時成行？柯文哲表示，很多東西自然就好，不用刻意，「人活在世界上，自然就好」。

台北市長柯文哲（右二）今早參訪高雄美濃野蓮產銷班時，著青蛙裝下水清洗野蓮，對於是...
台北市長柯文哲（右二）今早參訪高雄美濃野蓮產銷班時，著青蛙裝下水清洗野蓮，對於是否參選2020總統，笑稱大家劇本可能都還沒有開始寫。記者王昭月／攝影
分享

台北市長柯文哲（右二）今早參訪高雄美濃野蓮產銷班時，著青蛙裝下水清洗野蓮，對於是...
台北市長柯文哲（右二）今早參訪高雄美濃野蓮產銷班時，著青蛙裝下水清洗野蓮，對於是否參選2020總統，笑稱大家劇本可能都還沒有開始寫。記者王昭月／攝影
分享

柯文哲好萊塢

相關新聞

柯P談兩岸 「就算鄰居平常不往來，也不要惡言相向」

2019-05-18 11:54

柯文哲今晚高雄會300多柯粉 「阿北」在南台灣試水溫

2019-05-18 12:02

蘇嘉全幫小英抽到籤王 謝龍介解籤「正好缺祿」

2019-05-18 11:23

花蓮立委風雲起！綠營等嘸人 同婚恐成民進黨未爆彈

2019-05-18 10:52

花蓮再起風雲！恢復黨籍遭卡半年 傅崐萁陣營尋求突圍

2019-05-18 10:01

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

國民黨申請前夕 吳習會被封殺

2019-05-18 00:15

新聞眼／為了政權與選舉 統統可硬幹？

2019-05-18 00:12

審核不實選舉廣告 司法院反對法院站第一線

2019-05-18 00:07

修正選罷法遭司法院打臉？政院：我們見解不同

2019-05-17 23:07

影／連3年未獲WHA邀請 陳時中晚上率團前往日內瓦

2019-05-17 23:06

唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57

韓國瑜斷言柯P一定選總統 柯文哲聽了仰頭笑

2019-05-17 20:50

不實廣告由法院來審？ 司法院反對站第一線

2019-05-17 20:30

執政3年打地基 總統蔡英文：現要蓋房給人民住

2019-05-17 20:28

延長管制打壓 馬吳周日聯手開記者會批蔡政府反民主

2019-05-17 19:19

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

柯文哲訪日將拜會岸信夫 另爭取2030亞運

2019-05-17 17:48

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02

修國家機密保護法只為禁足馬英九？羅智強：比蟑螂離譜

2019-05-17 15:19

蘇嘉全幫小英抽籤 61支就抽中籤王

2019-05-17 15:07

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／媒體狂要柯幫韓打分數 柯崩潰大喊：太吵了！

2019-05-17 14:32

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 14:15

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

影／韓國瑜不見柯文哲 要他好好享受高雄熱情

2019-05-17 13:23

藍綠黨內互打！ 學者指「厭煩族」可能幫柯文哲笑到最後

2019-05-17 13:17

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

蔡英文就任將滿三年 國民黨智庫：施政滿意度被死當

2019-05-17 12:04

給韓國瑜兩岸政策打分數 柯文哲：他是對方喜歡的人

2019-05-17 11:40

涉密者最長管制6年 總統府今正式發函卸任正副總統

2019-05-17 11:26

影／2019世衛行動團今出發 雙部長發聲呼籲國際支持

2019-05-17 11:23

韓國瑜斬釘截鐵： 柯P一定選總統

2019-05-17 11:23

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 11:22

祭品文都跳票！ 高嘉瑜堅持辦這件事「一個都不准走」

2019-05-17 10:03

曾經互嗆塞襪除口臭 死對頭潘恒旭、王浩宇和解了？

2019-05-17 09:41

蔡總統上任將滿3周年 他指「這4個字」是小英致命傷

2019-05-17 08:25
看更多

熱門文章

亞洲第一同婚專法第4條過關 524後同志可「結婚登記」

2019-05-17 13:16

「同性二人結婚登記」表決通過 蔣萬安等7藍委贊成票

2019-05-17 13:25

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52

同婚專法通過 雨停天空恰巧出現彩虹

2019-05-17 15:38

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

2019-05-17 15:56

直擊父子對話…許毓仁為挺同說抱歉 父回：反覺得安慰

2019-05-18 00:48

蔡英文誇稱在她手裡將潛艦國造做起來 他喊話說真相

2019-05-17 23:02

同婚專法三讀後 臉書湧現一波向蔡英文道歉潮

2019-05-17 16:36

同婚過關 幸福盟：下架違背公投民意的總統與立委

2019-05-17 13:39

影／宣布同性可以結婚！ 那一刻他們的歡喜與淚水

2019-05-17 13:48

【即時短評】表決一時爽…蔡易餘擔心的事會發生？

2019-05-17 23:58

YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

2019-05-18 09:34

網路掀一片道歉潮 蔡英文要大家幫她做一件事

2019-05-17 22:14

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／40年前就想做這件事！蔡明亮今終於抱住他

2019-05-17 16:51

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

在人權倒退的亞洲讓同婚合法 CNN讚：台灣更顯獨特

2019-05-17 19:17

幸福太突然 台灣同婚合法讓中國微博沸騰

2019-05-17 16:59

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

2019-05-18 11:02

同婚專法二讀通過 郭台銘：遺憾未遵守公投民意但尊重

2019-05-17 15:38

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-05-17 17:35

同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55

韓國瑜同意納入國民黨初選民調：這是為天下蒼生

2019-05-17 17:36

賴清德與台大生對談 火力全開批蔡英文選不贏總統

2019-05-17 21:19

台灣同婚專法亞洲第一 登外媒網站首頁

2019-05-17 14:24

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

韓國瑜說了「Yes, I do」回家要跟佳芬姐說這些話

2019-05-17 23:22

韓國瑜出馬協調無果 高市立委一選區綠營占優勢

2019-05-17 16:56

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

同婚專法二讀 郭台銘：遺憾但尊重

2019-05-17 15:35

同婚過關 蔡英文：今天是台灣值得驕傲的一天

2019-05-17 15:21

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05

黨內鬩牆白熱化 陳杰到法院聲請假處分主張暫停初選

2019-05-17 17:30

反同、挺同決戰2020？ 安定力量將「組黨」

2019-05-17 20:20

韓國瑜：若柯文哲參選 明年大選會像好萊塢電影般驚悚

2019-05-17 22:46

恐違主流民意 綠委憂衝擊明年選情

2019-05-18 01:08

影／同婚合法柯建銘致歉 賴士葆批15人壓過765萬民意

2019-05-17 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top