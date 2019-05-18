韓稱柯選總統成驚悚片 柯文哲：是「希區考克」嗎？

2019-05-18 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台北市長柯文哲今早對此則說，參政是每個人的權益，最後結果要看「市場」決定。圖／本報資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天受訪時針對參選2020總統一事表示，如果國民黨徵召他，他是願意的。台北市長柯文哲今早對此則說，參政是每個人的權益，最後結果要看「市場」決定，至於他若也加入戰局，是否會演成外傳的好萊塢驚悚片，他說好萊塢什麼電影都有，很難預測，「 但我猜，大家的劇本都還沒有開始寫」。

柯文哲今天行腳拉到高雄旗山、美濃地區，今早第一站就到美濃廣興街參訪野蓮產銷班，他不只大啖野蓮水餃，炸水蓮，還穿上密不透風的青蛙裝下到水槽洗野蓮，體驗剪根、甩洗等繁複的工序，他笑稱，「錢歹賺」。

周五就南下高雄的他，此次行程集中的偏鄉的旗美地區，被疑是為了參選2020年總統的暖身之旅，因此來踩地盤？柯文哲表示，到處看一看本來就不是壞事，當做休閒與學習是蠻有趣的，「人家的都說活到老、學到老」，他也是抱此心態而來。

針對2020總統一戰，柯被媒體問到若參選是否會上演好萊塢驚悚片，他反問，是「希區考克」嗎？柯說，好萊塢有各種影片，從侏羅紀公 園到爆笑劇，什麼電影都有，背後還有編劇要看導演，因此很難預測，「我猜大家的劇本都還沒開始寫」。

關於柯韓會何時成行？柯文哲表示，很多東西自然就好，不用刻意，「人活在世界上，自然就好」。 台北市長柯文哲（右二）今早參訪高雄美濃野蓮產銷班時，著青蛙裝下水清洗野蓮，對於是否參選2020總統，笑稱大家劇本可能都還沒有開始寫。記者王昭月／攝影 分享 facebook