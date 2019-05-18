花蓮立委風雲起！綠營等嘸人 同婚恐成民進黨未爆彈

2019-05-18 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



明年花蓮立委選舉，民進黨選情冷清，現任立委蕭美琴雖然在地方的評價很高，但本人連任意願低落，黨內雖持續勸進，但也有人建議徵召行政院東部服務中心執行長許低盛。

不過，花蓮民風偏保守、老年人口多，長期支持同婚的蕭美琴曾遭到2000多人連署罷免，雖提案未過但已有傷。昨天立法院三讀通過同婚專法，可能成為民進黨選情未爆彈。

民進黨立委初選登記3月29日截止，被綠營列為艱困選區的花蓮「等嘸人」，目前正辦理第二階段的徵召作業。縣黨部主委陳景豊今天表示，徵召作業沒有時間表，蕭美琴仍是第一人選。

黨內人士表示，蕭的服務態度、問政品質沒話說，即使在藍營鐵票區的花蓮，都獲得不少國民黨支持者掌聲，但花蓮縣幅員遼闊，南北奔波超過3小時，她為了爭取建設，還得積極參與立法院8個委員會，地方政府卻漠視建設，讓蕭負擔加重，感覺累了。

總統府秘書長陳菊昨天南下花蓮，到南區與支持者座談，也為立委人選一事徵詢地方意見。據了解，地方希望中央持續勸進蕭美琴，若真的沒有意願，也有人建議陳菊向中央反映，研究徵召東辦執行長許傳盛。

黨內分析，蕭美琴仍是黨內最強戰將，許傳盛雖然個性溫和，也是花蓮子弟，但在知名度和支持度和美琴仍有一些差距，就算許傳盛願為黨披上戰袍出征，但要在花蓮翻盤勢必有番苦戰。