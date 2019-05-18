韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜最近接受媒體採訪時提出「總統兼行政院長」的可能性。前總統陳水扁18日凌晨在臉書貼文肯定韓國瑜「願碰觸憲政亂象思考未來修憲議題」，也進一步呼籲「各主要總統候選人」如果對內閣制有共識，何不選前一起切結選後全力推動憲改，並在2024年實施？

陳水扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中的新貼文表示，韓國瑜5月15日接受電視專訪，被問到如何解決總統有權無責的問題？拋出有沒有可能「總統兼任行政院長」？並說「誰當了總統以後，都會覺得到立法院好累啊，好辛苦啊，讓院長去吧，這是人之常情」。

扁說，韓國瑜是為了爭取2020總統大選能在國民黨初選出線，能在全民調中勝出，對於嚴肅的課題、包括憲政體制問題提出想法，即使還沒有成熟，甚至還在思考尚未定案，還是願意提出來供大家參考、一起思考，

扁表示，憲政體制、包括民主政治就是責任的政治，有權有責，權責要相符，韓國瑜看到台灣目前憲政體制，行政院長是總統直接提名但不用經立院通過，可是要去立院接受質詢、做施政報告的是行政院長；韓也認為有權的總統不用去立院， 不用面對立委，任何一人當總統，到立院是很累、很辛苦的，所以才要行政院長去；事實上，這不是總統推政院長去，這是憲政體制的規定。

扁說，至少他當總統時不會覺得到立法院有多累、多辛苦，也曾經多次想去報告，是藍委不讓總統去。

韓國瑜說「像美國的國務卿也兼任外交部長，我國總統能不能兼行政院長，直接對立法院負責？」對韓國瑜的說法，陳水扁表示，美國副總統可以兼任聯邦參議院議長，只能在表決平手時投下關鍵性的一票，不能提案或參與討論。

扁說，巴拿馬副總統可以兼外長，我國兩蔣時代有過副總統兼任行政院長，沒人敢挑戰；民選總統後，前副總統連戰兼行政院長引發重大憲政爭議，朝野黨團都提出釋憲聲請，經由1996年12月31日司法院大法官會議419號解釋，副總統不適合兼行政院長。

他表示，我國總統更不能違憲兼任行政院長，除非修憲改為總統制，總統當然就是最高行政首長；或是走向內閣制，國會議員可以兼任內閣閣員，國會多數黨領袖負責組閣。不管總統制或內閣制，都是直接對國會負責，權責相符。