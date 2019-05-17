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修正選罷法遭司法院打臉？政院：我們見解不同

2019-05-17 23:07聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會16日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法兩項修正草案，針對企圖影響選舉罷免的不實廣告，當事人可聲請「緊急限制刊播令」，規定法院要在3日內裁定、通知媒體立即下架。司法院今天表示反對，強調法院不應、也不適合擔任不實選舉廣告第一線審核機關，不宜介入政治進程中的言論表達。

行政院發言人Kolas Yotaka今晚回應表示，「我們尊重司法院，但與司法院的見解不同」。

Kolas指出，行政機關無法審查選舉罷免言論，因此本次修法有關不實選罷廣告的刊播限制，增修由法院擔任第一線審核機關，目的在保障言論自由。

她表示，由法院裁定已有立法例，例如法國即通過立法，在選期間如有任何候選人被侵權，可向法院聲請緊急假處分，由法院在48小時內（即2天內）針對不實的競選與罷免廣告發布緊急假處分；另在兩選罷法修正草擬期間的公聽會中，平台業者也認為交由法院裁定才具有公信力，也才可被接受。

行政院指出，目前兩選罷法修正草案已交付立法院審議，行政院將尊重立法院審議結果。

根據行政院資料，為遏止抹黑文化，避免候選人或被罷免人在競選或罷免活動期間，因不實廣告影響選舉罷免結果，破壞選舉公平及公正性，內政部參考法國立法，提出「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」修正草案。

修正草案規定，在選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前一天為止，大眾傳播媒體業者收費刊播的廣告，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人如果認為有散布謠言或傳播不實訊息的情事，可以向法院聲請「緊急限制刊播令」移除內容，且法院應於3天內裁定，若業者不作為，可處新台幣20萬到200萬元罰款，並可連續處罰。

內政部並表示，若修法順利，最快明年第15任總統副總統選舉及第10屆立法委員選舉就能適用修正後的條文。

但司法院今天指出，選舉和罷免期間的公共論辯、對候選人言行與立場的檢驗，是民主社會中民意政治、責任政治精神的展現；選舉廣告的刊播，高度涉及政治進程中的意見表達、溝通，法院原則上應採取尊重、保障的態度，避免過早涉足而捲入政治紛爭，反而傷害人民對司法公正性的信任。

許多法官也質疑，要法官3日內調查刊登的廣告是假消息還是真消息，法官有足夠資源調查及判斷嗎？未來只怕會引來選民包圍法院，如果未來修法通過，將是法院一大災難。

行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照／記者林河名攝影
行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照／記者林河名攝影
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