韓國瑜：若柯文哲參選 明年大選會像好萊塢電影般驚悚

2019-05-17 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天接受中天電視「新聞深喉嚨」專訪時分析明年的總統大選，認為柯文哲也會是除親民黨主席宋楚瑜之外，總統選局中最強大的第三勢力。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜今天接受中天電視「新聞深喉嚨」專訪時分析明年的總統大選，認為一定會有超高投票率，因為代表白色力量的台北市長柯文哲參選的緣故，柯文哲也會是除親民黨主席宋楚瑜之外，總統選局中最強大的第三勢力。

韓國瑜說，藍綠惡鬥讓台灣吃盡苦頭；如果民進黨一部分人認為是台獨綱領走不通，理性思考並看能不能進一步化為行動，支持對國家有利的法案、建設等，不要繼續沈溺於政黨藍綠惡鬥，何不儘可能緩和藍綠惡鬥，這是溫和的民進黨人；國民黨這邊也要思考，如果繼續針尖對針尖 針尖對麥芒，對台灣的未來都不是福；所以，要用更高的思考角度來思考，某些議題攜手合作，如果不停鼓吹進絞肉器，惡鬥會愈來愈嚴重，台灣受到的傷害會愈來愈巨大。

他表示，明年的情勢會變，一定會變，因為柯P出來會讓一些人除了藍綠之外有另外一種選擇，所以看柯的民調，這麼長久以來一直有很堅強的抗跌性，即使被像台北市議員王世堅那樣的「打」到幾乎戴鋼盔、安全帽，民調一直有22%、25%，柯明年會變除了宋楚瑜之外一個最強大的第三勢力，柯是白色力量。

他說，明年總統選局為何像好萊塢電一樣緊張刺激，驚悚、海內外關注，跟局勢跟中華民國的命運有關係，明年很多重點通通勾串在一起；所以，明年總統太重要，因為柯出來會調整盤勢和態勢，一定會的，藍綠還是會雙主導；也因有第三勢力，所以藍綠要比以前更有號召力，不然姥姥不疼、舅舅不愛；明年總統大選一定會有超高投票率。

韓國瑜談到國民黨要團結時表示，國民黨拉肚子，結果柯文哲身體好，國民黨大團結推一個人出來都不一定贏，如果不團結，就敗定了；2020是這麼重要的一場總統大選，是整個中華民國的生死存亡，藍軍的支持者和中間選民要思考支持誰，王金平、郭台銘、朱立倫這些所謂的擬參選人一定要用更高的角度看，絕對要君子之爭，這個君子之爭即使是意見不一樣都不致於傷感情，這個非常重要。

他說他個人絕對有這個高度，他一直被黑，神奇的事發生了，他沒有罵過一個人，沒有告過一個人，對競爭對手都如此，何況是黨內同仁，一定要從大局著想。