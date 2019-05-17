韓國瑜批民進黨 選票來自中南部但心不在中南部

2019-05-17 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受中天電視「新聞深喉嚨」專訪時說，民進黨選票來自中南部，但心不在中南部；國民黨不團結必敗。

韓國瑜說，如果他要參選，就有一系列的作為，且只有一個重點，即如何對高雄市民交代，他在市長4個月內看到南台灣的生命力沒有放出來，當某些人在高雄時像小媳婦，都只有一句話「不要重北輕南」，但到北部當官，就不是這樣的思維，可能只給一點預算。

他說，民進黨選票來自中南部，但心不在中南部，否則南台灣經濟不可能如此，從雲林以南，沒有一國際機場，資源、生命力都沒有開發出來，外國人以為台北就是台灣，因為高雄被關注度不夠，從去年以來，全世界都在看高雄，都要到高雄來，因為選一位不一樣的市長，不一樣的故事，引起國際人士到高雄觀光，才發現我們連一個國際機場都沒有；南台灣是下一階段台澎金馬的發展重點。

對於國民黨的擬參選者，韓國瑜認為國民黨團結都不見得贏，不團結必敗，這是整個中華民國生死存亡之戰，所以大家要抬高高度來看，要君子之爭，為大局著想。他的高度是有的，一直被黑，但未告一人。