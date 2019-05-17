韓國瑜批民進黨 選票來自中南部但心不在中南部
高雄市長韓國瑜接受中天電視「新聞深喉嚨」專訪時說，民進黨選票來自中南部，但心不在中南部；國民黨不團結必敗。
韓國瑜說，如果他要參選，就有一系列的作為，且只有一個重點，即如何對高雄市民交代，他在市長4個月內看到南台灣的生命力沒有放出來，當某些人在高雄時像小媳婦，都只有一句話「不要重北輕南」，但到北部當官，就不是這樣的思維，可能只給一點預算。
他說，民進黨選票來自中南部，但心不在中南部，否則南台灣經濟不可能如此，從雲林以南，沒有一國際機場，資源、生命力都沒有開發出來，外國人以為台北就是台灣，因為高雄被關注度不夠，從去年以來，全世界都在看高雄，都要到高雄來，因為選一位不一樣的市長，不一樣的故事，引起國際人士到高雄觀光，才發現我們連一個國際機場都沒有；南台灣是下一階段台澎金馬的發展重點。
對於國民黨的擬參選者，韓國瑜認為國民黨團結都不見得贏，不團結必敗，這是整個中華民國生死存亡之戰，所以大家要抬高高度來看，要君子之爭，為大局著想。他的高度是有的，一直被黑，但未告一人。
他說，當總統最重要的目的要幫二千三百萬人打出路，他這把年紀了，前面一口棺材，生命要留下來什麼，所以他的心境沒有什麼掛礙，能做就做。
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