親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法三讀過
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

旅客注意！遠航因這因素 明起暫時停飛長灘島等3國際線

身為網紅 焦糖哥哥的名字不是你的名字？

唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57聯合報 記者王寓中╱即時報導

總統蔡英文昨下午到台中潭水亭參拜。記者余采瀅／攝影
總統蔡英文昨下午到台中潭水亭參拜。記者余采瀅／攝影
分享

立法院長蘇嘉全16日陪同蔡英文總統南下台中拜廟，在潭水亭觀音廟完成上香、獻禮儀式後，蘇嘉全經過籤筒，隨手一摸竟抽出籤王，他樂得跟上前說「總統我幫妳抽到籤王」，直呼觀音媽很靈驗。

國民黨文傳會顧問唐德明今晚在臉書貼文表示，總統初選在即，出現如此神奇的籤王，肯定讓蔡總統陣營士氣大振。但此事之奇妙，卻也不免讓人想起國民黨副主席兼秘書長曾永權在去年十月接受周刊專訪時，曾經以王莽新朝歷史對比民進黨執政過程，兩者竟然高度相似的一段情節。

唐德明表示，有關王莽，最出名的一句話就是：周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時。王莽在取得政權前，對讀書人很禮遇，而且非常謙虛「假掰」，極盡攏絡之能事，但在取得政權後，真面目就露出來了。這一點民進黨不遑多讓，執政前和勞工、農民及環保團體站在一起，一旦執政了嘴臉就完全變了一個樣。

唐德明表示，王莽掌權後推行新政、強調改革，像是改變幣制、更改官制等等，由於政策迂腐不切實際，而且朝令夕改，把人民改革得民不聊生，百姓們未蒙其利，先受其害；這也和民進黨執政，不斷強調改革的情形類似，蔡總統處處標榜改革形象，但卻讓人民百姓生活得愈來愈苦。

唐德明指出，而在王莽取得權力的過程中，最為人津津樂道的是「祥瑞」說。他用一些所謂的「祥瑞」欺騙人民，像是讓人從湖中撈起「王莽是真命天子」的石碑，或者讓人在漢朝祖廟裡發現「漢高祖讓位王莽」的銅匣子等等，然後充分利用這些祥瑞，塑造出王莽就是天命所歸的假象，最後順利取得政權。

他表示，不管是石碑還是銅匣子，都讓人覺得跟籤王有似曾相似的感覺，怎麼樣也沒有想到，人類經過2千多年來的發展，歷史竟然可以如輪迴般重現。

立法院長蘇嘉全參拜完經過籤筒，隨手幫蔡英文抽出一支籤。記者余采瀅／翻攝
立法院長蘇嘉全參拜完經過籤筒，隨手幫蔡英文抽出一支籤。記者余采瀅／翻攝
分享

民進黨蘇嘉全國民黨

相關新聞

延長管制打壓 馬吳周日聯手開記者會批蔡政府反民主

2019-05-17 19:19

韓國瑜批民進黨 選票來自中南部但心不在中南部

2019-05-17 21:13

韓國瑜斷言柯P一定選總統 柯文哲聽了仰頭笑

2019-05-17 20:50

不實廣告由法院來審？ 司法院反對站第一線

2019-05-17 20:30

執政3年打地基 總統蔡英文：現要蓋房給人民住

2019-05-17 20:28

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

柯文哲訪日將拜會岸信夫 另爭取2030亞運

2019-05-17 17:48

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

外界傳蔡王配？蔡英文聽到笑了：別占王院長便宜

2019-05-17 16:02

修國家機密保護法只為禁足馬英九？羅智強：比蟑螂離譜

2019-05-17 15:19

蘇嘉全幫小英抽籤 61支就抽中籤王

2019-05-17 15:07

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

影／媒體狂要柯幫韓打分數 柯崩潰大喊：太吵了！

2019-05-17 14:32

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 14:15

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12

影／韓國瑜不見柯文哲 要他好好享受高雄熱情

2019-05-17 13:23

藍綠黨內互打！ 學者指「厭煩族」可能幫柯文哲笑到最後

2019-05-17 13:17

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

蔡英文就任將滿三年 國民黨智庫：施政滿意度被死當

2019-05-17 12:04

給韓國瑜兩岸政策打分數 柯文哲：他是對方喜歡的人

2019-05-17 11:40

涉密者最長管制6年 總統府今正式發函卸任正副總統

2019-05-17 11:26

影／2019世衛行動團今出發 雙部長發聲呼籲國際支持

2019-05-17 11:23

韓國瑜斬釘截鐵： 柯P一定選總統

2019-05-17 11:23

連3年未獲WHA邀請 陳時中：遺憾仍要努力

2019-05-17 11:22

祭品文都跳票！ 高嘉瑜堅持辦這件事「一個都不准走」

2019-05-17 10:03

曾經互嗆塞襪除口臭 死對頭潘恒旭、王浩宇和解了？

2019-05-17 09:41

蔡總統上任將滿3周年 他指「這4個字」是小英致命傷

2019-05-17 08:25

北檢諷扁劇 監院：難認定違失

2019-05-17 00:29

陳致中質詢 韓國瑜讚拳拳到位

2019-05-16 22:59

跟進美國禁用華為？政院：中央機關未用華為產品

2019-05-16 20:08

陸委會民調：89.3%台人認同台灣前途自決

2019-05-16 19:28

談3年施政成果 蔡英文：社會有天會認為她做的是對的

2019-05-16 18:45

【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

影╱嗆聲導致陸軍機繞台？ 蔡英文：怎麼會有這一題？

2019-05-16 17:10

蔡英文明到關廟上香 全區大放送遭質疑造勢不顧維安

2019-05-16 16:44

蔡總統：做總統就是要領導台灣人保護國家爭取國際支持

2019-05-16 16:43

2020選戰就戰鬥位置 蕭敬嚴真除國民黨青年部主任

2019-05-16 16:42
看更多

熱門文章

亞洲第一同婚專法第4條過關 524後同志可「結婚登記」

2019-05-17 13:16

「同性二人結婚登記」表決通過 蔣萬安等7藍委贊成票

2019-05-17 13:25

不滿同婚法案「團進團出」 林岱樺：遵循公投主流民意

2019-05-17 08:21

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

去年他神預言韓國瑜會贏 藍軍總統初選他又開口了

2019-05-17 11:25

同婚專法通過 雨停天空恰巧出現彩虹

2019-05-17 15:38

好意思說公私分明？「挺英大軍」全自動請纓…20萬國軍也淪陷

2019-05-17 08:00

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

2019-05-17 15:56

質疑收錢幫韓國瑜助選惹怒館長 苦苓致歉：純屬聽聞

2019-05-17 11:36

同婚專法今對決 一張表看懂草案修正差異關鍵點

2019-05-17 00:11

昨晚爆館長收50萬挺韓今早道歉 網友：苦苓縮太快了吧

2019-05-17 11:18

影／國軍搶先公布漢光實彈操演畫面 灘岸殲敵超猛

2019-05-17 00:19

同婚過關 幸福盟：下架違背公投民意的總統與立委

2019-05-17 13:39

影／宣布同性可以結婚！ 那一刻他們的歡喜與淚水

2019-05-17 13:48

彈劾檢察官 孫大千：監察院鷹犬化？

2019-05-17 08:26

同婚專法三讀後 臉書湧現一波向蔡英文道歉潮

2019-05-17 16:36

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

影／挺政院同婚版法案！ 立院周圍3.5萬人集結

2019-05-17 10:19

蔡總統上任將滿3周年 他指「這4個字」是小英致命傷

2019-05-17 08:25

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

2019-05-16 21:39

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

影／40年前就想做這件事！蔡明亮今終於抱住他

2019-05-17 16:51

祭品文都跳票！ 高嘉瑜堅持辦這件事「一個都不准走」

2019-05-17 10:03

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-05-17 17:35

幸福太突然 台灣同婚合法讓中國微博沸騰

2019-05-17 16:59

蘇揆鞠躬哽咽「同婚專法若沒過 是民進黨大敗」

2019-05-17 00:19

台灣同婚專法亞洲第一 登外媒網站首頁

2019-05-17 14:24

影／從幾近全癱到可站立2分鐘 秦良丰：好了還想跳傘！

2019-05-17 11:19

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

力挺同婚 邱議瑩：不做立委也沒什麼了不起

2019-05-17 12:04

同婚專法開始表決 草案名稱5綠委沒投票

2019-05-17 12:05

不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52

同婚專法二讀 郭台銘：遺憾但尊重

2019-05-17 15:35

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

韓國瑜同意納入國民黨初選民調：這是為天下蒼生

2019-05-17 17:36

影╱國軍漢光35號演習實兵將展開 新興兵力入列操演

2019-05-16 21:30

同婚過關 蔡英文：今天是台灣值得驕傲的一天

2019-05-17 15:21

郭台銘盼陸正視中華民國 沈富雄：在商論政最務實

2019-05-17 09:20

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top