唐德明：籤王祥瑞終出手 蔡英文愈來愈有王莽範兒

2019-05-17 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



總統蔡英文昨下午到台中潭水亭參拜。記者余采瀅／攝影 分享 facebook

立法院長蘇嘉全16日陪同蔡英文總統南下台中拜廟，在潭水亭觀音廟完成上香、獻禮儀式後，蘇嘉全經過籤筒，隨手一摸竟抽出籤王，他樂得跟上前說「總統我幫妳抽到籤王」，直呼觀音媽很靈驗。

國民黨文傳會顧問唐德明今晚在臉書貼文表示，總統初選在即，出現如此神奇的籤王，肯定讓蔡總統陣營士氣大振。但此事之奇妙，卻也不免讓人想起國民黨副主席兼秘書長曾永權在去年十月接受周刊專訪時，曾經以王莽新朝歷史對比民進黨執政過程，兩者竟然高度相似的一段情節。

唐德明表示，有關王莽，最出名的一句話就是：周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時。王莽在取得政權前，對讀書人很禮遇，而且非常謙虛「假掰」，極盡攏絡之能事，但在取得政權後，真面目就露出來了。這一點民進黨不遑多讓，執政前和勞工、農民及環保團體站在一起，一旦執政了嘴臉就完全變了一個樣。

唐德明表示，王莽掌權後推行新政、強調改革，像是改變幣制、更改官制等等，由於政策迂腐不切實際，而且朝令夕改，把人民改革得民不聊生，百姓們未蒙其利，先受其害；這也和民進黨執政，不斷強調改革的情形類似，蔡總統處處標榜改革形象，但卻讓人民百姓生活得愈來愈苦。

唐德明指出，而在王莽取得權力的過程中，最為人津津樂道的是「祥瑞」說。他用一些所謂的「祥瑞」欺騙人民，像是讓人從湖中撈起「王莽是真命天子」的石碑，或者讓人在漢朝祖廟裡發現「漢高祖讓位王莽」的銅匣子等等，然後充分利用這些祥瑞，塑造出王莽就是天命所歸的假象，最後順利取得政權。